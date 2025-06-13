Бойові виплати за фіктивну службу: нові деталі справи 110-ї бригади

За даними прокуратури, повідомлено нові підозри учасникам стійкого злочинного об’єднання, серед яких - заступник командира бригади, командир групи матеріального забезпечення та солдати.

Заступнику командира та командиру інкримінують створення злочинної організації, розтрату майна в особливо великих розмірах, перевищення влади, службове підроблення та ухилення від служби. Солдати підозрюються в участі в злочинній організації, розтраті коштів і самовільному залишенні частини.

Слідство встановило, що за вказівками старших офіцерів військовим нараховували повне грошове забезпечення та бойові виплати за нібито участь у бойових діях. Насправді ж вони не з’являлися на службі протягом місяців, а більшість незаконно нарахованих коштів передавали організатору схеми.

Збитки для державного бюджету склали понад 5,3 млн гривень. Майже 7 млн гривень, вилучені під час обшуків, передано до АРМА. Також арештовано майно організатора.

Наразі перевіряється можлива причетність до схеми ще понад 50 військових.

У ДБР нагадали, що у грудні 2024 року заступнику командира бригади, який створив схеми поборів з бійців, повідомили про підозру.

Фото: Військовослужбовцям 110-ї окремої механізованої бригади оголосили нові підозри (t.me/pgo_gov_ua)