Бойові виплати за фіктивну службу: нові деталі справи 110-ї бригади

Військовослужбовцям 110-ї окремої механізованої бригади оголосили нові підозри у справі про махінації з бойовими виплатами. Сума завданих державі збитків перевищує 5 мільйонів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
За даними прокуратури, повідомлено нові підозри учасникам стійкого злочинного об’єднання, серед яких - заступник командира бригади, командир групи матеріального забезпечення та солдати.
Заступнику командира та командиру інкримінують створення злочинної організації, розтрату майна в особливо великих розмірах, перевищення влади, службове підроблення та ухилення від служби. Солдати підозрюються в участі в злочинній організації, розтраті коштів і самовільному залишенні частини.
Слідство встановило, що за вказівками старших офіцерів військовим нараховували повне грошове забезпечення та бойові виплати за нібито участь у бойових діях. Насправді ж вони не з’являлися на службі протягом місяців, а більшість незаконно нарахованих коштів передавали організатору схеми.
Збитки для державного бюджету склали понад 5,3 млн гривень. Майже 7 млн гривень, вилучені під час обшуків, передано до АРМА. Також арештовано майно організатора.
Наразі перевіряється можлива причетність до схеми ще понад 50 військових.
У ДБР нагадали, що у грудні 2024 року заступнику командира бригади, який створив схеми поборів з бійців, повідомили про підозру.
Фото: Військовослужбовцям 110-ї окремої механізованої бригади оголосили нові підозри (t.me/pgo_gov_ua)
РБК-Україна вже повідомляла, у грудні минулого року правоохоронці заочно повідомили про підозру заступнику командира 110 окремої механізованої бригади. Його викрив підлеглий - той забрав у посадовця сумку з 1,5 млн гривень, які, ймовірно, були частиною корупційної схеми, та передав її правоохоронцям.
За версією слідства, заступник командира організував механізм ухилення від служби за гроші. Після викриття він нібито намагався шантажувати підлеглого та подав документи про те, що той самовільно залишив частину зі зброєю.
У січні про підозру також повідомили командиру групи матеріального забезпечення цієї ж бригади - його вважають співучасником схеми.
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