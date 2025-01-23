Посадовця 110 ОМБр підозрюють в отриманні хабарів від бійців-ухилянтів: деталі справи
ДБР вручило підозру посадовцю 110-ї окремої механізованої бригади. Його підозрюють у співучасті у схемі поборів з бійців, що ухилялися від служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Підозру отримав командир групи матеріального забезпечення 110 ОМБр. За даними слідства, він з січня 2024 року військовий у змові зі своїм керівником (заступником командира бригади) організували механізм отримання грошей від військовослужбовців, які не хотіли проходити службу.
За половину зарплати бійці не з’являлись на службу. Деяким з них час від часу навіть оформлювали бойові виплати. Дії посадовців ЗСУ завдати збитків державі на понад 3 млн гривень.
ДБР зазначає, що кількість військових, які ухилялись від виконання обов’язку в такий спосіб, сягає понад 50 осіб.
Командиру групи вручили підозру у перевищенні службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Його загрожує до 12 років в'язниці.
Варто додати, що 27 грудня 2024 року працівники ДБР оголосили підозру заступнику командира бригади, який брав участь у вказаній схемі.
Фото: ДБР вручило підозру посадовцю 110 ОМБр (dbr.gov.ua)
Корупційні скандали в ЗСУ
Нагадаємо, днями ДБР вручило підозру колишньому комбригу однієї з бригад ТрО. Він "влаштував" свою дружину до війська і незаконно нарахував їй бойові виплати.
Також Нацполіція повідомила про викриття 13 посадовців ЗСУ, які причетні до нарахування незаконних виплат на 13 млн гривень. Серед фігурантів - командири, керівники підрозділів та військовий комісар.
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