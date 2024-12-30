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Заробляв на відсутніх підлеглих. Заступника командира бригади викрили на схемі

Понеділок 30 грудня 2024 15:20
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Заробляв на відсутніх підлеглих. Заступника командира бригади викрили на схемі Фото: заступника командира бригади викрили на схемі (t.me/DBRgovua)
Автор: Сергій Пишкін

Заступника командира 110-ї окремої механізованої бригади викрито на схемі із заробітку на відсутніх підлеглих. Йому повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державного бюро розслідувань (ДБР).

Що сталось

У січні 2024-го підозрюваний організував механізм отримання грошей від військовослужбовців, які не бажали проходити службу - за половину суми від зарплати підлеглі могли не з'являтись на службу. Ба більше, деяким з них також періодично оформлювали бойові виплати.

Фото: заступника командира бригади викрили на схемі (t.me/DBRgovua)

Слідству відомо про 4 осіб, які користувались відповідною схемою. Наразі збитки державі оцінюються у більше ніж 2,2 млн гривень. Водночас кількість учасників схеми може сягати десятків осіб.

Протиправну діяльність викрив один із підлеглих заступника командира бригади - він забрав у фігуранта сумку із 1,5 млн гривень і передав її правоохоронцям.

"Щоб помститися, заступник командира бригади спробував шантажувати підлеглого та подав документи про те, що він нібито самовільно залишив військову частину зі зброєю", - додає ДБР.

Що загрожує

Заступнику командира бригади повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень й привласненні зброї шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.

Йому загрожує позбавлення волі строком до 15 років.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно правоохоронці викрили чергову схему в армії. Тоді ж підозри отримали колишній командир військової частини східного регіону та його спільниця.

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