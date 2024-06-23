Не бойові посади в ЗСУ. Які зараз пропонують вакансії та скільки можна заробити

В Україні триває процес рекрутингу, тобто коли доброволець може самостійно обрати спеціальність і підрозділ, де буде проходити службу. Водночас варто розуміти, що не всі вакансії в армії є бойовими.
РБК-Україна дослідило, які небойові вакансії пропонують українцям та які платять заробітні плати.
225 Окремий штурмовий батальйон запрошує на вакансію автоелектрика. Серед вимог відсутність наркотичної та алкогольної залежності, придатність до служби за моральними та фізичними якостями, бажання служити на захисті України та досвід роботи за фахом.
Кандидатам пропонують офіційне працевлаштування, речове, медичне та продовольче забезпечення та щорічну основну відпустку з додатковими 10 днями за сімейними обставинами.
Грошове забезпечення на цій посаді становить від 20 000 до 120 000 гривень.
Вакансія автоелектрика у 225 окремому штурмовому батальйоні (скриншот)
Батальйон безпілотних систем 53 ОМБр шукає автомеханіка.
Вимоги:
Кандидатам обіцяють забезпечення формою одягу та повноцінним харчуванням, щорічну оплачувану відпустку тривалістю не більше 30 календарних днів частинами не більше 15 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів.
Серед інших умов роботи: щорічна матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення, перспектива кар'єрного росту, безоплатна кваліфікована медична допомога, соціальний захист і страхування, можливість отримання статусу УБД і пенсійне забезпечення.
Заробітна плата становить від 20 000 до 120 000 гривень залежно від виконання завдань (бойові завдання, участь у бойових діях). За укладання першого контракту встановлено одноразову грошову винагороду в розмірі 21 000 гривень.
Батальйон безпілотних систем 53 ОМБр шукає автомеханіка (скриншот)
37-а ОБрМП шукає менеджера-рекрутера центру рекрутингу.
Вимоги:
Умови роботи:
Обов'язки:
37 ОБрМП шукає менеджера-рекрутера центру рекрутингу (скриншот)
У 36-у шляхо-відновлювальну бригаду потрібен кранівник. Потрібні чоловіки на службу за контрактом віком від 18 до 50 років.
Грошове забезпечення становить від 20 800 до 50 000 гривень. Грошове забезпечення від 20 800 гривень, а додаткова винагорода за виконання завдань - 30 000 гривень.
Співробітникам пропонують повний соціальний пакет, безкоштовне лікування, допомогу з переїздом на нове місце служби, щорічну грошову допомогу на оздоровлення та статус учасника бойових дій.
Вимоги до кандидата:
У 36 шляхо-відновлювальну бригаду потрібен кранівник (скриншот)
Центр рекрутингу української армії шукає швачку-кравчиню.
Вимоги:
На роботі потрібно шити одяг, дотримуючись стандартів якості та технічних вимог, ремонтувати й відновлювати одяг, виконувати завдання, які поставили у військовій частині, та дотримуватися правил безпеки на робочому місці.
Натомість вам нададуть службу за контрактом чи офіційну мобілізацію, повне матеріальне забезпечення, а також формою й речовим майном. Співробітникам також дають засоби індивідуального захисту та повноцінне харчування.
Крім того, у вас буде гарантована щорічна основна відпустка, додаткова відпустка 10 днів за сімейними обставинами, санаторно-курортне лікування військовослужбовців і членів їхніх сімей.
"Ми надаємо можливість вибору військової частини. Ми не видаємо повісток і не змушуємо надавати свої особисті дані, все винятково з вашої ініціативи. Ми не маємо стосунку до територіальних центрів комплектування", - йдеться в описі вакансії.
Залежно від району виконання завдань заробітна плата коливається від 20 000 до 50 000 гривень.
Центр рекрутингу української армії шукає швачку-кравчиню (скриншот)
У роту ударних БПЛА 100 ОБр ТрО шукає маркетолога, SMM-менеджера.
Місце роботи - це проходження служби в бойовому батальйоні. Від кандидата вимагають досвід роботи в SMM від одного року, знання та розуміння ЦА, вміння працювати з різними соціальними мережами, глибоке розуміння маркетингових стратегій.
Обов'язки:
Натомість вам пропонують гнучкий графік роботи, можливість кар'єрного зростання та професійного розвитку, дружній та творчий колектив.
Грошове забезпечення становить від 20 000 до 120 000 гривень.
У роту ударних БПЛА 100 ОБр ТрО шукає маркетолога, SMM-менеджера
13-та бригада оперативного призначення НГУ "Хартія" шукає перекладача на іспанську мову.
Вимоги:
Умови роботи:
Місце служби - місто Дніпро. Ставка зарплати становить 25 000 гривень, а також додаткові виплати від 30 000 до 100 000 гривень за виконання завдань в зоні бойових дій залежно від тривалості та району виконання завдання.
На роботі потрібно перекладати тексти з української мови на іспанську та навпаки зі збереженням духу оригіналу й точності висловлювань. Крім того, редагувати й коригувати перекладені матеріали з метою забезпечення високої якості та граматичної правильності.
13-та бригада оперативного призначення НГУ "Хартія" шукає перекладача на іспанську мову (скриншот)
Раніше ми розповідали, як військовим із бойовим досвідом знайти цивільну роботу.
Під час написання матеріалу використовувалися джерела: Work.ua
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