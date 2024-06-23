Не бойові посади в ЗСУ. Які зараз пропонують вакансії та скільки можна заробити

Актуальні не бойові вакансії від ЗСУ

225 Окремий штурмовий батальйон запрошує на вакансію автоелектрика. Серед вимог відсутність наркотичної та алкогольної залежності, придатність до служби за моральними та фізичними якостями, бажання служити на захисті України та досвід роботи за фахом.

Кандидатам пропонують офіційне працевлаштування, речове, медичне та продовольче забезпечення та щорічну основну відпустку з додатковими 10 днями за сімейними обставинами.

Грошове забезпечення на цій посаді становить від 20 000 до 120 000 гривень.

Вакансія автоелектрика у 225 окремому штурмовому батальйоні (скриншот)

Батальйон безпілотних систем 53 ОМБр шукає автомеханіка.

Вимоги:

вік від 18 до 45 років

служба за контрактом та по мобілізації

фізична підготовленість та психологічна стійкість

готовність до проходження військової служби в умовах бойових дій

бажання навчатись і вдосконалюватись

заборона вживання алкоголю та наркотичних речовин

Кандидатам обіцяють забезпечення формою одягу та повноцінним харчуванням, щорічну оплачувану відпустку тривалістю не більше 30 календарних днів частинами не більше 15 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів.

Серед інших умов роботи: щорічна матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення, перспектива кар'єрного росту, безоплатна кваліфікована медична допомога, соціальний захист і страхування, можливість отримання статусу УБД і пенсійне забезпечення.

Заробітна плата становить від 20 000 до 120 000 гривень залежно від виконання завдань (бойові завдання, участь у бойових діях). За укладання першого контракту встановлено одноразову грошову винагороду в розмірі 21 000 гривень.

Батальйон безпілотних систем 53 ОМБр шукає автомеханіка (скриншот)

37-а ОБрМП шукає менеджера-рекрутера центру рекрутингу.

Вимоги:

володіння ПК на рівні впевненого користувача

придатність до служби за станом здоров'я та моральними якостями

вік до 45 років

досвід роботи в рекрутингу буде перевагою

відкритість, амбіційність, добре розвинені усні та письмові комунікаційні навички

Умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом

грошове забезпечення від 22 000 до 122 000 гривень залежно від поставленого завдання та місця служби

залежно від поставленого завдання та місця служби соціальні пільги

Обов'язки:

пошук і залучання результативних кандидатів на вакантні посади бригади

можливість відряджень по Україні

повна взаємодія із потенційними кандидатами

моніторинг і актуалізація інформації про вакансії, ведення звітності отриманих відгуків і проведених співбесід

проведення співбесід

робота з платформами для пошуку роботи та іншими ресурсами з пошуку кандидатів

популяризація військової справи та мотивації громадян до набуття ними необхідних компетентностей у сфері безпеки й оборони

37 ОБрМП шукає менеджера-рекрутера центру рекрутингу (скриншот)

У 36-у шляхо-відновлювальну бригаду потрібен кранівник. Потрібні чоловіки на службу за контрактом віком від 18 до 50 років.

Грошове забезпечення становить від 20 800 до 50 000 гривень. Грошове забезпечення від 20 800 гривень, а додаткова винагорода за виконання завдань - 30 000 гривень.

Співробітникам пропонують повний соціальний пакет, безкоштовне лікування, допомогу з переїздом на нове місце служби, щорічну грошову допомогу на оздоровлення та статус учасника бойових дій.

Вимоги до кандидата:

досвід роботи на крані

придатність до служби в Державній спеціальній службі транспорту

відсутність медичних протипоказань до проходження військової служби

відсутність судимості

У 36 шляхо-відновлювальну бригаду потрібен кранівник (скриншот)

Центр рекрутингу української армії шукає швачку-кравчиню.

Вимоги:

готовність до проходження військової служби за контрактом строком до оголошення про демобілізацію

знання основ шиття та обробки тканин

наявність досвіду роботи ремонту та шиття одягу

уважність до деталей і вміння працювати акуратно, якісно та швидко

відсутність алкогольної, наркотичної чи ігрової залежності й судимостей

відповідальність та дотримання конфіденційності

На роботі потрібно шити одяг, дотримуючись стандартів якості та технічних вимог, ремонтувати й відновлювати одяг, виконувати завдання, які поставили у військовій частині, та дотримуватися правил безпеки на робочому місці.

Натомість вам нададуть службу за контрактом чи офіційну мобілізацію, повне матеріальне забезпечення, а також формою й речовим майном. Співробітникам також дають засоби індивідуального захисту та повноцінне харчування.

Крім того, у вас буде гарантована щорічна основна відпустка, додаткова відпустка 10 днів за сімейними обставинами, санаторно-курортне лікування військовослужбовців і членів їхніх сімей.

"Ми надаємо можливість вибору військової частини. Ми не видаємо повісток і не змушуємо надавати свої особисті дані, все винятково з вашої ініціативи. Ми не маємо стосунку до територіальних центрів комплектування", - йдеться в описі вакансії.

Залежно від району виконання завдань заробітна плата коливається від 20 000 до 50 000 гривень.

Центр рекрутингу української армії шукає швачку-кравчиню (скриншот)

У роту ударних БПЛА 100 ОБр ТрО шукає маркетолога, SMM-менеджера.

Місце роботи - це проходження служби в бойовому батальйоні. Від кандидата вимагають досвід роботи в SMM від одного року, знання та розуміння ЦА, вміння працювати з різними соціальними мережами, глибоке розуміння маркетингових стратегій.

Обов'язки:

зробити батальйон ударних безпілотних комплексів впізнаваним

розробка та впровадження стратегій SMM

створення та публікація контенту в соціальних мережах

взаємодія з аудиторією та відповіді на їхні запитання

аналіз ефективності рекламних кампаній та коригування стратегій

підтримка співпраці з партнерами та спонсорами

Натомість вам пропонують гнучкий графік роботи, можливість кар'єрного зростання та професійного розвитку, дружній та творчий колектив.

Грошове забезпечення становить від 20 000 до 120 000 гривень.

У роту ударних БПЛА 100 ОБр ТрО шукає маркетолога, SMM-менеджера

13-та бригада оперативного призначення НГУ "Хартія" шукає перекладача на іспанську мову.

Вимоги:

вища освіта в галузі лінгвістики, перекладацької чи суміжної спеціальності

відмінне знання іспанської та української мов

досвід роботи в галузі перекладу буде перевагою

здатність працювати в умовах обмеженого часу

високі комунікативні навички та увага до деталей

Умови роботи:

можливість служби для обмежено придатних осіб

повне матеріальне забезпечення

забезпечення формою і речовим майном

харчування коштом держави

безоплатна медична допомога військовослужбовцям у військових медичних закладах

санаторно-курортне лікування військовослужбовців та членів їхніх сімей

повний пакет соціальних виплат

Місце служби - місто Дніпро. Ставка зарплати становить 25 000 гривень, а також додаткові виплати від 30 000 до 100 000 гривень за виконання завдань в зоні бойових дій залежно від тривалості та району виконання завдання.

На роботі потрібно перекладати тексти з української мови на іспанську та навпаки зі збереженням духу оригіналу й точності висловлювань. Крім того, редагувати й коригувати перекладені матеріали з метою забезпечення високої якості та граматичної правильності.

13-та бригада оперативного призначення НГУ "Хартія" шукає перекладача на іспанську мову (скриншот)