Не боевые должности в ВСУ. Какие сейчас предлагают вакансии и сколько можно заработать

Актуальные не боевые вакансии от ВСУ

225 Отдельный штурмовой батальон приглашает на вакансию автоэлектрика. Среди требований отсутствие наркотической и алкогольной зависимости, пригодность к службе по моральным и физическим качествам, желание служить защите Украины и опыт работы по специальности.

Кандидатам предлагают официальное трудоустройство, вещевое, медицинское и продовольственное обеспечение и ежегодный основной отпуск с дополнительными 10 днями по семейным обстоятельствам.

Денежное довольствие на этой должности составляет от 20 000 до 120 000 гривен.

Вакансия автоэлектрика в 225 отдельном штурмовом батальоне (скриншот)

Батальон беспилотных систем 53 ОМБр ищет автомеханика.

Требования:

возраст от 18 до 45 лет

служба по контракту и по мобилизации

физическая подготовленность и психологическая стойкость

готовность к прохождению военной службы в условиях боевых действий

желание учиться и совершенствоваться

запрет на употребление алкоголя и наркотических веществ

Кандидатам обещают обеспечение формой одежды и полноценным питанием, ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не более 30 календарных дней по частям не более 15 календарных дней, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней.

Среди других условий работы: ежегодная материальная помощь на оздоровление в размере месячного денежного довольствия, перспектива карьерного роста, бесплатная квалифицированная медицинская помощь, социальная защита и страхование, возможность получения статуса УБД и пенсионное обеспечение.

Заработная плата составляет от 20 000 до 120 000 гривен в зависимости от выполнения задач (боевые задания, участие в боевых действиях). За заключение первого контракта установлено единовременное денежное вознаграждение в размере 21 000 гривен.

Батальон беспилотных систем 53 ОМБр ищет автомеханика (скриншот)

37-я ОБрМП ищет менеджера-рекрутера центра рекрутинга.

Требования:

владение ПК на уровне уверенного пользователя

пригодность к службе по состоянию здоровья и моральным качествам

возраст до 45 лет

опыт работы в рекрутинге будет преимуществом

открытость, амбициозность, хорошо развитые устные и письменные коммуникационные навыки

Условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту

денежное довольствие от 22 000 до 122 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и места службы

в зависимости от поставленной задачи и места службы социальные льготы

Обязанности:

поиск и привлечение результативных кандидатов на вакантные должности бригады

возможность командировок по Украине

полное взаимодействие с потенциальными кандидатами

мониторинг и актуализация информации о вакансиях, ведении отчетности полученных отзывов и проведенных собеседованиях

проведение собеседований

работа с платформами для поиска работы и другими ресурсами по поиску кандидатов

популяризация военного дела и мотивации граждан до приобретения ими необходимых компетентностей в сфере безопасности и обороны

37 ОБрМП ищет менеджера-рекрутера центра рекрутинга (скриншот)

В 36-ю путевосстановительную бригаду нужен крановщик. Нужны мужчины на службу по контракту от 18 до 50 лет.

Денежное обеспечение составляет от 20 800 до 50 000 гривен. Денежное обеспечение от 20 800 гривен, а дополнительное вознаграждение за выполнение задач - 30 000 гривен.

Сотрудникам предлагают полный социальный пакет, бесплатное лечение, помощь с переездом на новое место службы, ежегодное пособие на оздоровление и статус участника боевых действий.

Требования к кандидату:

опыт работы на кране

пригодность к службе в Государственной специальной службе транспорта

отсутствие медицинских противопоказаний к прохождению военной службы

отсутствие судимости

В 36 путевосстановительную бригаду нужен крановщик (скриншот)

Центр рекрутинга украинской армии ищет портниху.

Требования:

готовность к прохождению военной службы по контракту сроком до объявления о демобилизации

знание основ шитья и обработки тканей

наличие опыта работы по ремонту и шитью одежды

внимательность к деталям и умение работать аккуратно, качественно и быстро

отсутствие алкогольной, наркотической или игровой зависимости и судимостей

ответственность и соблюдение конфиденциальности

На работе нужно шить одежду, соблюдая стандарты качества и технические требования, ремонтировать и восстанавливать одежду, выполнять поставленные в воинской части задачи и соблюдать правила безопасности на рабочем месте.

Взамен вам предоставят службу по контракту или официальную мобилизацию, полное материальное обеспечение, а также по форме и вещному имуществу. Сотрудникам также предоставляют средства индивидуальной защиты и полноценное питание.

Кроме того, у вас будет гарантирован ежегодный основной отпуск, дополнительный отпуск 10 дней по семейным обстоятельствам, санаторно-курортное лечение военнослужащих и членов их семей.

"Мы предоставляем возможность выбора воинской части. Мы не выдаем повесток и не заставляем предоставлять свои личные данные, все исключительно по вашей инициативе. Мы не имеем отношения к территориальным центрам комплектования", - говорится в описании вакансии.

В зависимости от района выполнения задач заработная плата колеблется от 20 000 до 50 000 гривен.

Центр рекрутинга украинской армии ищет портниху (скриншот)

В роту ударных БПЛА 100 ОБр ТрО ищет маркетолога, SMM-менеджера.

Место работы - это прохождение службы в боевом батальоне. От кандидата требуют опыт работы в SMM от одного года, знание и понимание ЦА, умение работать с разными социальными сетями, глубокое понимание маркетинговых стратегий.

Обязанности:

сделать батальон ударных беспилотных комплексов узнаваемым

разработка и внедрение стратегий SMM

создание и публикация контента в социальных сетях

взаимодействие с аудиторией и ответы на их вопросы

анализ эффективности рекламных кампаний и корректировка стратегий

поддержка сотрудничества с партнерами и спонсорами

Вам предлагают гибкий график работы, возможность карьерного роста и профессионального развития, дружеский и творческий коллектив.

Денежное довольствие составляет от 20 000 до 120 000 гривен.

В роту ударных БПЛА 100 ОБр ТрО ищет маркетолога, SMM-менеджера

13-я бригада оперативного назначения НГУ "Хартия" ищет переводчика на испанский язык.

Требования:

высшее образование в области лингвистики, переводческой или смежной специальности

отличное знание испанского и украинского языков

опыт работы в области перевода будет преимуществом

способность работать в условиях ограниченного времени

высокие коммуникативные навыки и внимание к деталям

Условия работы:

возможность службы для ограниченно пригодных лиц

полное материальное обеспечение

обеспечение формой и вещевым имуществом

питание на средства государства

бесплатная медицинская помощь военнослужащим в военных медицинских учреждениях

санаторно-курортное лечение военнослужащих и членов их семей

полный пакет социальных выплат

Место службы - город Днепр. Ставка зарплаты составляет 25 000 гривен, а также дополнительные выплаты от 30 000 до 100 000 гривен за выполнение задач в зоне боевых действий в зависимости от продолжительности и района выполнения задания.

На работе нужно переводить тексты с украинского на испанский и наоборот с сохранением духа оригинала и точности высказываний. Кроме того, редактировать и корректировать переведенные материалы для обеспечения высокого качества и грамматической правильности.

13-я бригада оперативного назначения НГУ "Хартия" ищет переводчика на испанский язык (скриншот)