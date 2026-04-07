"Бойові" на папері: в частині НГУ на Дніпропетровщині викрили схему незаконних виплат

14:19 07.04.2026 Вт
2 хв
164 військовим нарахували "бойові" без участі у боях
aimg Ірина Глухова
Фото: в частині НГУ на Дніпропетровщині викрили схему незаконних виплат (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Дніпропетровській області викрили схему незаконного нарахування бойових виплат у військовій частині Нацгвардії. Загальна сума збитків становить майже 12 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Східного регіону у Facebook та Державне бюро розслідувань (ДБР).

Як працювала схема

Слідство встановило, що у березні 2025 року керівництво частини організувало незаконне нарахування додаткових виплат 164 військовослужбовцям.

Гроші нараховувалися нібито за виконання бойових завдань з утримання взводних опорних пунктів у період з грудня 2024 року по лютий 2025 року.

Насправді ж ці військові перебували на штабних посадах і не брали участі у бойових діях.

Сума збитків і відшкодування

У результаті таких дій державному бюджету завдали збитків на понад 11,9 млн гривень, що підтверджено судово-економічною експертизою.

Наразі незаконно нараховані кошти вже відшкодовано в межах досудового розслідування.

Кому оголосили підозру

Колишньому командиру та начальнику штабу повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки та було вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Факт незаконних виплат встановили за результатами службового розслідування, проведеного Центральним територіальним управлінням Національної гвардії України.

Фото: правоохоронці викрили схему незаконних виплат "бойових" на майже 12 мільйонів гривень (Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону)

Махінації з виплатами

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань викрило колишнього командира бригади територіальної оборони, який організував фіктивні виплати своїй дружині нібито за участь у бойових діях.

За даними РБК-Україна, йдеться про Дмитра Герасименка, який обіймав посаду командира 108-ї окремої бригади.

Крім того, правоохоронці викрили ще 13 посадовців ЗСУ у дев’яти областях України. Їх підозрюють у нарахуванні незаконних виплат військовослужбовцям. Усім фігурантам уже повідомлено про підозру.

