"Бойові" на папері: в частині НГУ на Дніпропетровщині викрили схему незаконних виплат

Як працювала схема

Слідство встановило, що у березні 2025 року керівництво частини організувало незаконне нарахування додаткових виплат 164 військовослужбовцям.

Гроші нараховувалися нібито за виконання бойових завдань з утримання взводних опорних пунктів у період з грудня 2024 року по лютий 2025 року.

Насправді ж ці військові перебували на штабних посадах і не брали участі у бойових діях.

Сума збитків і відшкодування

У результаті таких дій державному бюджету завдали збитків на понад 11,9 млн гривень, що підтверджено судово-економічною експертизою.

Наразі незаконно нараховані кошти вже відшкодовано в межах досудового розслідування.

Кому оголосили підозру

Колишньому командиру та начальнику штабу повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки та було вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Факт незаконних виплат встановили за результатами службового розслідування, проведеного Центральним територіальним управлінням Національної гвардії України.

Фото: правоохоронці викрили схему незаконних виплат "бойових" на майже 12 мільйонів гривень (Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону)