Бойові медики ГУР здійснили масову евакуацію поранених (відео)

За даними розвідки, рятувальні команди на чотирьох гелікоптерах забрали важкопоранених бійців Головного управління розвідки. Допомогу надавали прямо під час польоту.

"Ми готові завжди й до всього. У нас є все обладнання для порятунку, підтримки життя і надання допомоги, просто тут в гелікоптері", - сказав медик із позивним "Турист".

Як виявилось, медики та пілоти швидко евакуювали поранених, серед яких були й ті, які не могли рухатись.

Повідомляється, що від початку бойової роботи санітарної авіації ГУР МО України, а саме від 2023 року, було врятовано понад 600 життів воїнів Сил безпеки та оборони України.