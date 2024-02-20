Бойові катери та підводне озброєння. Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги для України

"Підтримуючи Україну, ми також інвестуємо в нашу власну безпеку. Якби Росія виграла цю жахливу війну, у нас були б набагато більші проблеми з безпекою, ніж сьогодні", - заявив він.

За його словами, 15-й пакет допомоги розглядається як важливий сигнал Україні напередодні річниці початку війни про те, що шведська підтримка триватиме, а також як сигнал Росії про те, що Швеція не підведе понівечену війною країну.

Новий пакет військової допомоги складається з 10 бойових катерів і 20 групових катерів, а також підводного озброєння, такого як міни і торпеди, на суму 1,1 мільярда шведських крон.

До пакета також входять артилерійські боєприпаси, сумісні з системою Archer, відправленою Швецією раніше. Крім того, Robot 70 - система протиповітряної оборони, яка вже стоїть на озброєнні України.

Сюди також входять протитанкові ракети, гранатомети Carl Gustaf і солдатське спорядження, таке як ручні гранати, медичне обладнання та медичні автомобілі.

Допомога Україні від Швеції

Наприкінці листопада минулого року стало відомо, що Швеція виділить Україні фінансову допомогу. Кошти підуть на ініціативу Grain From Ukraine (Зерно з України).

Також повідомлялося, що 11 грудня 2023 року прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 133,5 млн. доларів, зокрема на підтримку енергетики в зимовий період.

Також Швеція разом із Британією нещодавно приєдналася до коаліції дронів для України.

Наприкінці січня в Міністерстві енергетики України заявили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Швеція надала 93 гуманітарні вантажі загальною вагою 1108 тонн допомоги енергетичному сектору нашої держави.

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