Бойові дії в Україні: зведення з фронту на вечір 22 грудня

Нагадуємо, що ввечері 22 грудня Одеса знову зазнала атаки ударних безпілотників з боку РФ. Унаслідок нальоту зафіксовано пошкодження об'єктів припортової інфраструктури, а також постраждало цивільне судно, що перебувало в районі удару.

Зазначимо, що безпілотні технології стали одним із ключових чинників у протистоянні з російськими окупантами, оскільки на їхню частку припадає понад 60% уражень ворожих цілей на лінії фронту. Повітряні та наземні дрони вже виконали тисячі бойових і допоміжних завдань, істотно посиливши можливості Сил оборони.