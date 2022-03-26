Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену

Россия до последнего времени оставалась крупнейшим торговым партнером Украины. Оккупация Крыма и начавшаяся восемь лет назад война на Донбассе, конечно, повлияли на товарооборот между странами, но не обнулили его вовсе.

По данным Гостаможни Украины, в 2021 году украинские предприятия поставили в РФ товаров свыше чем на 3,4 млрд долларов, тогда как импорт из России в Украину превысил 6,6 млрд долларов.

На РФ пришлось свыше 9% общего объема импорта в Украину. Среди других стран больше доля была только у Китая – 15%. В ЕС для нас по этому показателю ближе всего Германия – из нее в Украину пришлось почти 8,2% всех внешних поставок.

По экспорту в 21-м году российский рынок был менее важен, но также крупным для Украины – 5-й после Китая, Польши, Турции и Италии – свыше 5% от всех поставок.

За год, по данным российской стороны, товарооборот между странами вырос почти на 24%. В Москве вообще называют несколько большие цифры по торговле с Украиной – по итогу прошлого года этот показатель, по их оценкам, составил 12,3 млрд долларов (более 8 млрд долларов – поставки в Украину и 4,1 – экспорт из нашей страны в РФ).

Разницу более чем в 2 млрд долларов, вероятно, можно объяснить торговлей РФ с неподконтрольной Украине территорией Донецкой и Луганской областей. По понятным причинам Украине эта информация не может быть известна.

Чем Украина торговала с Россией

Ни в Киеве, ни в Москве за много лет так и не было принято политического решения остановить торговлю. Но из-за взаимных санкций страны не торговали, к примеру, продуктами питания, минеральными удобрениями или, скажем, автомобилями. Россия время от времени также ограничивала транзит украинских товаров в третьи страны, чем изрядно мешала нашему экспорту в Азию.

Львиная доля российского импорта в Украину – это нефтепродукты и уголь. За прошлый год сумма поставок этой продукции достигла более 3,3 млрд долларов, следует из данных Росстата. Украинская таможенная статистика указывает на несколько иные цифры – 1,5 млрд долларов заплатили при импорте угля и немногим более 1,2 млрд долларов – нефти и нефтепродуктов. Еще около 960 млн долларов перечислили агрессору за поставку нефтяных газов.

Украина закупила в 2021 году у России угля на 1,5 млрд долларов (Фото: Getty Images)

Меньше чем на 1 млрд долларов в России было закуплено товаров химической промышленности – в основном это продукция неорганической химии и фармацевтика. Традиционно в торговле между Украиной и РФ была большая доля ядерных реакторов, котлов и оборудования, а также запчастей к ним. Импорт из РФ по этой категории товаров составил около 500 млн долларов.

Среди других крупных российских поставок были черные металлы и изделия из них, а также пластмассы, каучук – совокупно на 1 млрд долларов. Почти на 0,5 млрд долларов есть разночтение в статистике Госстата Украины и Росстата насчет импорта продуктов питания, сахара и напитков из РФ. В Украину официально эта продукция не поступала, тогда как Россия эти данные учитывает в товарообороте стран. Что, опять же, может объясняться фактором незаконных поставок в т.н. "ЛДНР" из РФ.

Украина в Россию продукты вообще не поставляла, по крайней мере, если говорить о промышленных объемах. Ключевая статья нашего экспорта туда – черные металлы, изделия из них и сырье для металлургии. За эту продукцию россияне заплатили нам совокупно более 1,35 млрд долларов.

Далее по объему экспорта в страну-агрессор следуют продукты химической промышленности – около 840 млн долларов. На третьем месте – все те же ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства, а также электрические машины, звуко-, телеаппаратура и их части. Здесь украинские экспортеры выручили немногим более 780 млн долларов.

Курс на Европу и поиск новых маршрутов

Энергетический импорт из РФ – ключевая проблема для Украины. Именно здесь, как видно из статистики, страна наиболее зависима от агрессивных соседей – РФ и Беларуси. Первыми с начала войны это ощутили украинские сети АЗС. На эти две страны в прошлом году пришлось свыше 60% поставок дизельного топлива и половина всего бензина. Поставок оттуда по известным причинам нет. Кроме того, из-за перекрытия портов, пока невозможен импорт нефтепродуктов морем.

У власти и бизнеса в этой ситуации был только один путь – быстро возобновить импорт более дорогого топлива и бензина из стран ЕС. Чтобы это стало возможно, Кабмин и Рада пошли на снижение ставки НДС на нефтепродукты, а также отменили акциз. В противном случае стоимость на заправках была бы слишком высокой для украинских потребителей, не говоря о том, что топлива просто могло не быть.

Не меньшая проблема – импорт угля для нужд тепловых электростанций. Его поставки в прошлом году из-за рубежа выросли почти на 15%. На Россию пришлось почти 65% (!) всего объема угля, привезенного в Украину. Остальное импортировали из США (19,2%), несколько меньше – из Казахстана (10,7%). К настоящему времени угля достаточно, уверяют в Минэнерго. Импорт продукции продолжается, хотя чиновники не раскрывают детали, как именно это происходит.

В конце прошлой недели стало известно о решении Австралии направить в Украину за свой счет 70 тысяч тонн угля. Станет ли австралийский уголь альтернативой российскому или же Украина нарастит импорт из США – вопрос пока открытый. Равно как и вопрос возможности доставки угля в порты, по сути, перекрытые россиянами. Можно договориться об увеличении импорта угля из Казахстана, если и это направление не попытается заблокировать Кремль.

Что важно: пока нет понимания, останется ли потребность в угле на уровне предыдущих лет, учитывая разбитую войной инфраструктуру и уничтоженные промышленные предприятия. Ущерб от войны еще предстоит оценить. Кроме того, сейчас уровень потребления э/э аномально низкий из-за войны и падения деловой жизни в стране. Но и в случае повышенного спроса при дефиците угля Украину может выручить ЕС, поставив нам электроэнергию. Импорт стал возможен после присоединения украинской энергосистемы к европейской.

Пример рынка газа показывает, что обойтись без поставок из РФ можно. Главное – делать это вовремя. Украина не покупает газ напрямую в России с ноября 2015 года. Тем не менее продолжает транзит "голубого топлива" из РФ в ЕС, зарабатывая на его прокачке через свою территорию и имея ресурс для реверсных поставок газа из стран Евросоюза.

Российский "Газпром" уже давно не поставляет Украине газ напрямую (Фото: Getty Images)

Заморозка газопровода "Северный поток-2" и пока еще неготовность ЕС отказаться от покупки газа в России дает основания считать, что у Украины будет доступ к энергоресурсу. По крайней мере, до 24-го года, когда заканчивается транзитный контракт с "Газпромом". Будет ли он продлен, учитывая войну и послевоенные расклады, сказать пока сложно. А потому подготовиться и начать поиск альтернативных источников поставок газа в страну стоит уже сейчас. К тому же никто не отменяет необходимости наращивать инвестиции в свою добычу, как газа, так и нефти, делая акцент на ее переработке в стране, чтобы снизить зависимость от импорта в принципе.

Что же касается экспорта, здесь вопросов больше, чем ответов. Многие предприятия, сотрудничающие с РФ, находились в восточном регионе Украины, пострадавшем от войны больше других. Оценить потенциал промышленности там пока крайне сложно. Но компаниям, конечно, придется забыть о российском рынке, в том числе и по экспорту черных металлов. Эту продукцию, возможно, удастся переориентировать на рынки стран, решивших закрыть свои двери РФ.

И хотя пока несколько преждевременно говорить о поиске новых рынков сбыта, как минимум до прекращения войны и оценки ущерба в украинской промышленности, этот вопрос все равно стоит обсуждать на уровне партнеров Украины.

Покупка украинского сырья и готовой продукции – мера поддержки, которая ничем не хуже, чем льготные кредиты и инвестиции в украинскую экономику. Только в комплексе все это позволит восстановить страну от последствий российской агрессии, создав новые рабочие места и остановив массовую миграцию граждан за пределы Украины.