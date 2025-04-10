Бойкот скасовується: США все ж приєднаються до "Рамштайну", - AFP

США все-таки візьмуть участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн", яка відбудеться у Брюсселі 11 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

За інформацією видання, США на засіданні "Рамштайн" представить міністр оборони Піт Гегсет, однак зробить це дистанційно.

"Міністр Гегсет планує взяти участь у засіданні UDCG (Контактної групи оборони - ред.) у п’ятницю, 11 квітня, у форматі відеозв’язку", - повідомив представник Пентагону агентству AFP на умовах анонімності.

Ця заява з’явилася після повідомлень про можливий бойкот зустрічі з боку Гегсета. Як до, так і після свого призначення міністром оборони, він неодноразово заявляв, що, на його думку, гроші, які США витрачають на підтримку України, здебільшого йдуть на вітер.

Нагадаємо, що зустріч Контактної групи з питань оборони України, більш відома як формат "Рамштайн", є регулярною нарадою представників оборонних відомств західних країн, створеною після вторгнення Росії у 2022 році для координації військової допомоги Україні.

Відмова США від участі у "Рамштайн"

Раніше видання Defense News повідомляло, що глава Пентагону Піт Гегсет не відвідає зустрічі представників 50 країн для координації військової підтримки України (у форматі "Рамштайн"), яка планується на 11 квітня у Брюсселі. І коаліція вперше збереться без участі Міністра оборони США.

Крім того, повідомлялося, що Пентагон навіть навряд чи відправить якихось високопоставлених представників, які зазвичай приєднуються до міністра в таких поїздках.

Втім генсек НАТО Марк Рютте заявив, що США не припинятимуть свою військову допомогу Україні на тлі відмови міністра оборони Піта Гегсета від участі в "Рамштайні".