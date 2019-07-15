Бойко возглавил рейтинг кандидатов на пост премьера

Фото: Юрий Бойко (из открытых источников)

Бойко выбрали бы 14,9% респондентов

Основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко лидирует в рейтинге возможных кандидатов на пост премьер-министра Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Центра социальных и маркетинговых исследований Socis.

Согласно данным соцопроса, если бы была возможность выбрать премьер-министра, 14,9% респондентов выбрали бы Юрия Бойко. Вторая по симпатиям опрошенных - Юлия Тимошенко с 13,3% народного доверия. Третье место занял действующий премьер Владимир Гройсман. За него готовы отдать голоса 9,2% респондентов.

Опрос был проведен с 5 по 9 июля 2019 года на всех территориях Украины за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего методом индивидуального интервью опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.

Напомним, в рейтинге КМИС Бойко также занял первую позицию на пост потенциального премьера.