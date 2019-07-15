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Бойко очолив рейтинг кандидатів на посаду прем'єра

Новини » Політика    15.07.2019 - 13:26
Бойко очолив рейтинг кандидатів на посаду прем'єра
Фото: Юрій Бойко (з відкритих джерел)

Бойко вибрали б 14,9% респондентів

Засновник "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко лідирує в рейтингу можливих кандидатів на посаду прем'єр-міністра України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження Центру соціальних і маркетингових досліджень Socis.

Згідно з даними соцопитування, якщо б була можливість обрати прем'єр-міністра, 14,9% респондентів вибрали б Юрія Бойка. Друга за симпатіями опитаних - Юлія Тимошенко з 13,3% народної довіри. Третє місце зайняв чинний прем'єр Володимир Гройсман. За нього готові віддати голоси 9,2% респондентів.

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Опитування було проведено з 5 по 9 липня 2019 року на всіх територіях України за винятком АР Крим та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей. Всього методом індивідуального інтерв'ю опитано 1200 респондентів у віці від 18 років і старше. Статистична похибка не перевищує 2,9%.

Нагадаємо, у рейтингу КМІС Бойко також зайняв першу позицію на пост потенційного прем'єра.

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