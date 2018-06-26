Бойко, Вилкул, Тимошенко и Ляшко пропустили более 50% голосований Рады в июне

Указанные лидеры фракций пропустили более половины голосований, состоявшихся в июне

Лидеры парламентских фракций Юрий Бойко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко и Олег Ляшко пропустили более половины голосований, состоявшихся в июне. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины (КИУ).

В частности, сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко принял участие лишь в 4% голосований. Он нажал "за", "против" или "воздержался" только 23 раза. Он проголосовал "против" законов о Высшем антикоррупционном суде и о национальной безопасности и вообще не голосовал за законы о дипломатической службе и о валюте. Другой сопредседатель "Оппоблока" Александр Вилкул принял участие в 9% голосований.

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При этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко приняла участие лишь в 15% голосований. В частности, Тимошенко не принимала участия в голосовании закона о валюте.

Также пропустил большинство голосований Олег Ляшко. Лидер Радикальной партии голосовал в 30% случаев. В частности, нардеп воздержался при голосовании в целом законов о Высшем антикоррупционном суде и о нацбезопасности.

Кроме того, указано, что глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак принял участие в 59% голосований, Олег Березюк ("Самопомич") - в 66%, а Артур Герасимов ("Блок Петра Порошенко") - в 97%.

Лидеры фракций преимущественно присутствовали на заседаниях ВР в июне.

Всего за месяц было проведено 12 пленарных заседаний, во время которых произошло 531 голосование.

Напомним, в июне 2018 года 79 народных депутатов пропустили 90% голосований в Верховной раде Украины.