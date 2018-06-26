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Бойко, Вілкул, Тимошенко та Ляшко пропустили більше 50% голосувань Ради у червні

НовиниПолітика    26.06.2018 - 13:18
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вказані лідери фракцій пропустили більше половини голосувань, що відбулися у червні

Лідери парламентських фракцій Юрій Бойко, Олександр Вілкул, Юлія Тимошенко та Олег Ляшко пропустили більше половини голосувань, що відбулися у червні. Про це повідомляє прес-служба Комітету виборців України (КВУ).

Зокрема, співголова "Опозиційного блоку" Юрій Бойко взяв участь лише у 4% голосувань. Він натиснув "за", "проти" чи "утримався" лише 23 рази. Він проголосував "проти" законів про Вищий антикорупційний суд та про національну безпеку та взагалі не голосував за закони про дипломатичну службу та про валюту. Іншій співголова "Опоблоку" Олександр Вілкул взяв участь у 9% голосувань.

Фото: інфографіка

При цьому лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко взяла участь лише в 15% голосувань. Зокрема, Тимошенко не брала участі в голосуванні закону про валюту.

Також пропустив більшість голосувань Олег Ляшко. Лідер Радикальної партії голосував у 30% випадків. Зокрема, нардеп утримався при голосуванні у цілому законів про Вищий антикорупційний суд та про нацбезпеку.

Крім того, вказано, що голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак взяв участь у 59% голосувань, Олег Березюк ("Самопоміч") - у 66%, а Артур Герасимов ("Блок Петра Порошенка") - у 97%.

Лідери фракцій переважно були присутні на засіданнях ВР у червні.

Усього за місяць було проведено 12 пленарних засідань, під час яких відбулося 531 голосування.

Нагадаємо, у червні 2018 року 79 народних депутатів пропустили 90% голосувань у Верховній раді України.

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Теги публікації: Олег Ляшко, Олександр Вілкул, Бойко, Верховна Рада, Тимошенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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