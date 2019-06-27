Бойко: грамотная налоговая политика обеспечит развитие нашей промышленности

Развитие украинской промышленности гарантируют грамотная налоговая политика, доступное кредитование и лоббирование на внешних рынках. Об этом сооснователь партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил во время посещения харьковского "Турбоатома", передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Душа радуется, что завод смог устоять в сложных условиях, модернизироваться, нарастить производство. "Турбоатом" – пример того, как нужно работать, чтобы обеспечить рост производства. Государство должно помогать таким предприятиям, лоббировать их интересы, расширяя рынки сбыта", – отметил политик.

Народный депутат рассказал, как видят развитие экономики оппозиционеры.

"На вооружение будет взят здоровый прагматизм. Чтобы поднять промышленность, велосипед изобретать не нужно. Это то, что уже давно делают ведущие экономики мира. В первую очередь налоговая система должна стимулировать работу предприятий, а не гробить их. Это доступное кредитование, особенно для предприятий с длинным циклом производства, не под 20% годовых как сейчас, а 5-6%. Создание благоприятного инвестиционного климата, увеличение госинвестиций в промышленность и развитие регионов, сократив расходы на войну и содержание чиновничьего аппарата. Защита прав собственности, грамотное лоббирование на внешних рынках, реально работающие государственные программы поддержки стратегически важных отраслей", - пояснил он.

При этом, в деле возрождения украинской промышленности, важна комплексность.

"Все это должно реализовываться в комплексе, и тогда промышленность будет развиваться, и не нужно будет бегать за кредитами по всему миру", – акцентировал кандидат в премьер-министры от ОПЗЖ.

Он также отметил, что "губительная" тарифная политика, проводимая властью, поставила на грань выживания многие предприятия.

"Множество предприятий попросту разорились из-за высокой стоимости энергоносителей. Политика санкций привела к потере традиционных рынков – российского, стран СНГ. А ведь это доходы в бюджет и рабочие места. Такие подходы, безусловно, нужно менять, и наша команда знает и сделает всё, чтобы возродить Украину как современное индустриальное государство с высоким уровнем научно-технологического развития, конкурентной промышленностью, высокими соцстандартами и высоким уровнем жизни граждан", – резюмировал Бойко.