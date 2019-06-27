Бойко: грамотна податкова політика забезпечить розвиток нашої промисловості

Розвиток української промисловості гарантують грамотна податкова політика, доступне кредитування та лобіювання на зовнішніх ринках. Про це співзасновник партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко заявив під час відвідування харківського "Турбоатома", передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Душа радіє, що завод зміг встояти в складних умовах, модернізуватися, наростити виробництво. "Турбоатом" – приклад того, як потрібно працювати, щоб забезпечити зростання виробництва. Держава повинна допомагати таким підприємствам, лобіювати їх інтереси, розширюючи ринки збуту", – зазначив політик.

Народний депутат розповів, як бачать розвиток економіки опозиціонери.

"На озброєння буде взято здоровий прагматизм. Щоб підняти промисловість, велосипед винаходити не треба. Це те, що вже давно роблять провідні економіки світу. В першу чергу податкова система повинна стимулювати роботу підприємств, а не вбивати їх. Це доступне кредитування, особливо для підприємств з довгим циклом виробництва, не під 20% річних як зараз, а 5-6%. Створення сприятливого інвестиційного клімату, збільшення держінвестицій у промисловість і розвиток регіонів, скоротивши витрати на війну і утримання чиновницького апарату. Захист прав власності, грамотне лобіювання на зовнішніх ринках, реально працюючі державні програми підтримки стратегічно важливих галузей", - пояснив він.

При цьому, у справі відродження української промисловості, важлива комплексність.

"Все це повинно реалізовуватися в комплексі, і тоді промисловість буде розвиватися, і не потрібно буде бігати за кредитами по всьому світу", – наголосив кандидат у прем'єр-міністри від ОПЗЖ.

Він також зазначив, що "згубна" тарифна політика, що проводиться владою, поставила на межу виживання багато підприємств.

"Багато підприємств просто розорилися через високу вартість енергоносіїв. Політика санкцій призвела до втрати традиційних ринків – російського, країн СНД. А адже це доходи в бюджет і робочі місця. Такі підходи, безумовно, потрібно змінювати, і наша команда знає, і зробить все, щоб відродити Україну як сучасну індустріальну державу з високим рівнем науково-технологічного розвитку, конкурентної промисловістю, високими соцстандартами та високим рівнем життя громадян", – резюмував Бойко.