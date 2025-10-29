Боїться замахів: скандальна "експрокурорка" Криму Поклонська змінила ім'я

Наталія Поклонська, яка після окупації стала так званим "прокурором Криму", вирішила змінити ім'я. Тепер вона стала Радведою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".
За даними видання, про нове імʼя Поклонської в ефірі пропагандистського шоу розповів "блогер" Сергій Мардан (Ключенков).
Сама Поклонська не стала спростовувати таку інформацію. Вона лише накинулася зі звинуваченнями на адресу Мардана, який "розкрив її особисту інформацію".
"Щодо мене з 2014 року скоєно низку замахів, у зв'язку з чим, як будь-яка нормальна людина, яка хоче захистити своє життя і близьких, я вживаю спеціальних заходів. Персональні дані, що включають у себе місце проживання, прізвище, ім'я, по батькові, у рамках таких заходів можуть бути змінені. Їх поширення несе не просто теоретичну, а цілком реальну загрозу мені та моїй родині", - поскаржилася зрадниця.
Вона також додала, що вважатиме "блогера" причетним і відповідальним за "будь-який негативний вплив" на її адресу, а також на адресу її сім'ї. "Експрокурорка" Криму назвала дії "блогера" злочинними.
Варто зауважити, що до 2014 року Наталія Поклонська працювала в прокуратурі України, обіймала посади в різних регіонах, зокрема, у прокуратурі Луганської області та Генеральній прокуратурі України.
У момент початку російської окупації Криму (лютий-березень 2014 року) вона служила в прокуратурі Автономної Республіки Крим.
Після початку захоплення півострова Росією Поклонська перейшла на бік окупаційної адміністрації. 11 березня 2014 року самопроголошена кримська влада призначила її "прокурором Криму". Це призначення Україна не визнала, а Генпрокуратура України відкрила проти неї кримінальну справу за державну зраду.
Пізніше Поклонська стала депутаткою Державної думи РФ від партії "Единая Россия". 2021 року її було призначено послом Росії в Кабо-Верде, але пізніше відкликано.
До речі, 2022 року було затримано лідера фракції ОПЗЖ у Маріупольській міськраді Володимира Клименка. Його називають колишнім чоловіком Поклонської.