Боїться замахів: скандальна "експрокурорка" Криму Поклонська змінила ім'я

За даними видання, про нове імʼя Поклонської в ефірі пропагандистського шоу розповів "блогер" Сергій Мардан (Ключенков).

Сама Поклонська не стала спростовувати таку інформацію. Вона лише накинулася зі звинуваченнями на адресу Мардана, який "розкрив її особисту інформацію".

"Щодо мене з 2014 року скоєно низку замахів, у зв'язку з чим, як будь-яка нормальна людина, яка хоче захистити своє життя і близьких, я вживаю спеціальних заходів. Персональні дані, що включають у себе місце проживання, прізвище, ім'я, по батькові, у рамках таких заходів можуть бути змінені. Їх поширення несе не просто теоретичну, а цілком реальну загрозу мені та моїй родині", - поскаржилася зрадниця.

Вона також додала, що вважатиме "блогера" причетним і відповідальним за "будь-який негативний вплив" на її адресу, а також на адресу її сім'ї. "Експрокурорка" Криму назвала дії "блогера" злочинними.