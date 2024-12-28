Боїться заколоту? Путін посилив низку покарань і хоче побороти "екстремізм в Україні"

Російський диктатор Володимир Путін під кінець року підписав понад 50 законів. Зокрема про посилення покарання за заколот, а ще в новій стратегії вирішив боротися з "екстремізмом в Україні".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Повідомляється, що один із законів дозволяє виключати зі списку терористичних будь-яку організацію, чия діяльність заборонена в Росії. Для цього потрібно, щоб суд задовольнив позов генерального прокурора або його заступника. Цей закон, імовірно, дасть змогу виключити зі списку афганський "Талібан", з яким після 2021 року зблизилася Москва.
Інший закон посилює покарання за озброєний заколот. Нижня межа тюремного терміну зросла з 15 до 20 років, верхня - довічне ув'язнення. Крім того, засуджені до довічного за тероризм і заколот не зможуть вийти достроково. А для іноземних громадян вводиться покарання до 15 років за "допомогу противнику".
Також для так званих "добровольців" запроваджується відповідальність за ігнорування бойових наказів, спротив командиру, дезертирство і добровільну здачу в полон. Тепер найманці у своїх проступках прирівняні до військовослужбовців.
Центр протидії дезінформації при РНБО України вважає, що ці закони фактично є спробою Путіна убезпечити себе від нових загроз на кшталт походу ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина на Москву в червні 2023 року.
"Ухвалення і підписання цих законів підтверджує, що Кремль дедалі більше побоюється внутрішніх загроз і намагається законодавчо убезпечитися від них. Утім, цей тиск рано чи пізно призведе до дестабілізації внутрішньополітичної ситуації та, врешті-решт, падіння путінського режиму", - зазначили в ЦПД.
Сьогодні Путін також оновив стратегію протидії екстремізму в Росії. У ній уперше вводиться поняття русофобії - "неприязне, упереджене, вороже ставлення до громадян Росії, до російської мови і культури".
Також під визначення потрапляють дискримінаційні дії з боку влади держав, "недружніх Росії". Серед нібито джерел екстремізму згадується Україна.
Документ підкреслює, що російсько-українська війна "служить інструментом для розпалювання русофобських настроїв". Тому ліквідацію "екстремізму в Україні" названо ключовим завданням.
Нагадаємо, раніше Путін заврався про війну проти України. Спочатку заявив, що хоче завершити її, але потім пообіцяв продовжити.
До цього президент України Володимир Зеленський назвав Путіна, м'яко кажучи, неприємними словами після того, як той запропонував Заходу "дуель над Києвом" із застосуванням балістичної ракети середньої дальності "Орешник".
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