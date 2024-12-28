Боится мятежа? Путин ужесточил ряд наказаний и хочет побороть "экстремизм в Украине"

Российский диктатор Владимир Путин под конец года подписал более 50 законов. В том числе об ужесточении наказания за мятеж, а еще в новой стратегии решил бороться с "экстремизмом в Украине".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Сообщается, что один из законов разрешает исключать из списка террористических любую организацию, чья деятельность запрещена в России. Для этого нужно, чтобы суд удовлетворил иск генерального прокурора или его зама. Этот закон, вероятно, позволит исключить из списка афганский "Талибан", с которым после 2021 года сблизилась Москва.
Другой закон ужесточает наказание за вооруженный мятеж. Нижняя граница тюремного срока выросла с 15 до 20 лет, верхняя - пожизненное заключение. Кроме того, приговоренные к пожизненному за терроризм и мятеж не смогут выйти досрочно. А для иностранных граждан вводится наказание до 15 лет за "помощь противнику".
Также для так называемых "добровольцев" вводится ответственность за игнорирование боевых приказов, сопротивление командиру, дезертирство и добровольную сдачу в плен. Теперь наемники в своих проступках приравнены к военнослужащим.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины считает, что эти законы фактически являются попыткой Путина обезопасить себя от новых угроз по типу похода главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина на Москву в июне 2023 года.
"Принятие и подписание этих законов подтверждает, что Кремль все больше опасается внутренних угроз и пытается законодательно обезопаситься от них. Впрочем, это давление рано или поздно приведет к дестабилизации внутриполитической ситуации и, наконец, падению путинского режима", - отметили в ЦПД.
Сегодня Путин также обновил стратегию противодействия экстремизму в России. В ней впервые вводится понятие русофобии - "неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, к русскому языку и культуре".
Также под определение попадает дискриминационные действия со стороны властей государств, "недружественных России". Среди якобы источников экстремизма упоминается Украина.
Документ подчеркивает, что российско-украинская война "служит инструментом для разжигания русофобских настроений". Поэтому ликвидация "экстремизма в Украине" названа ключевой задачей.
Напомним, ранее Путин заврался о войне против Украины. Сначала заявил, что хочет завершить ее, но потом пообещал продолжить.
До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал Путина, мягко говоря, неприятными словами после того, как тот предложил Западу "дуэль над Киевом" с применением баллистической ракеты средней дальности "Орешник"
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