Боится мятежа? Путин ужесточил ряд наказаний и хочет побороть "экстремизм в Украине"

Сообщается, что один из законов разрешает исключать из списка террористических любую организацию, чья деятельность запрещена в России. Для этого нужно, чтобы суд удовлетворил иск генерального прокурора или его зама. Этот закон, вероятно, позволит исключить из списка афганский "Талибан", с которым после 2021 года сблизилась Москва.

Другой закон ужесточает наказание за вооруженный мятеж. Нижняя граница тюремного срока выросла с 15 до 20 лет, верхняя - пожизненное заключение. Кроме того, приговоренные к пожизненному за терроризм и мятеж не смогут выйти досрочно. А для иностранных граждан вводится наказание до 15 лет за "помощь противнику".

Также для так называемых "добровольцев" вводится ответственность за игнорирование боевых приказов, сопротивление командиру, дезертирство и добровольную сдачу в плен. Теперь наемники в своих проступках приравнены к военнослужащим.

Что об этом говорят в Украине

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины считает, что эти законы фактически являются попыткой Путина обезопасить себя от новых угроз по типу похода главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина на Москву в июне 2023 года.

"Принятие и подписание этих законов подтверждает, что Кремль все больше опасается внутренних угроз и пытается законодательно обезопаситься от них. Впрочем, это давление рано или поздно приведет к дестабилизации внутриполитической ситуации и, наконец, падению путинского режима", - отметили в ЦПД.

Что известно о борьбе с "экстремизмом в Украине"

Сегодня Путин также обновил стратегию противодействия экстремизму в России. В ней впервые вводится понятие русофобии - "неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, к русскому языку и культуре".

Также под определение попадает дискриминационные действия со стороны властей государств, "недружественных России". Среди якобы источников экстремизма упоминается Украина.

Документ подчеркивает, что российско-украинская война "служит инструментом для разжигания русофобских настроений". Поэтому ликвидация "экстремизма в Украине" названа ключевой задачей.