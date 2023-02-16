Боїться народу? Центр Москви перекриють в день промови Путіна

21 лютого, дороги в центрі Москви буде перекрито через оголошення президентом РФ Володимиром Путіним послання до Федеральних зборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське ЗМІ ІНТЕРФАКС .

За даними російського ЗМІ, ряд дорожніх ділянок у районі Гостинного двору буде перекрито 21 лютого у зв'язку з оголошенням президентом РФ Володимиром Путіним послання до Федеральних зборів.

"21 лютого з 00:01 години до закінчення заходу будуть недоступні для проїзду ділянки від Нової площі до Червоної площі, від Китайгородського проїзду до Великого Москворецького мосту та від вулиці Іллінка до вулиці Варварка", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що також буде недоступне паркування в районі перекриттів.