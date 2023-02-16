Боится народа? Центр Москвы перекроют в день речи Путина

21 февраля, дороги в центре Москвы будут перекрыты из-за объявления президентом РФ Владимиром Путиным послания к Федеральному собранию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское СМИ ИНТЕРФАКС .

По данным российского СМИ, ряд дорожных участков в районе Гостиного двора будет перекрыт 21 февраля в связи с объявлением президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию.

"21 февраля с 00:01 часов до окончания мероприятия будут недоступны для проезда участки от Новой площади до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинка до улицы Варварка", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что также будет недоступна парковка в районе перекрытий.