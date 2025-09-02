Боїться літати? Кім Чен Ин прибув до Пекіна на броньованому потязі

За даними видання, куленепробивний броньований поїзд описується як рухома "фортеця". Він рухається зі швидкістю лише 60 км/год. Таким чином, подорож від Пхеньяна до Пекіна займає близько 20 годин.

Броньований потяг має окремі місця для диктатора, свити, охоронців, а також місце для обговорення порядку денного перед зустрічами, кажуть експерти.

Повідомляється, що Кім не поділяє страху перед польотами, який змушував його батька, Кім Чен Іра, подорожувати на далекі відстані виключно залізницею.

Раніше він літав на саміт 2018 року в Сінгапурі з Дональдом Трампом та на зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном того ж року в китайському місті Далянь. Але поїзд, схоже, все ж є улюбленим видом транспорту Кіма.

Лідер Північної Кореї є одним із 26 світових лідерів, які приєдналися до китайського лідера Сі Цзіньпіна, щоб подивитися масштабний військовий парад в Пекіні.