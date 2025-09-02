Боится летать? Ким Чен Ын прибыл в Пекин на бронированном поезде

По данным издания, пуленепробиваемый бронированный поезд описывается как подвижная "крепость". Он движется со скоростью всего 60 км/ч. Таким образом, путешествие от Пхеньяна до Пекина занимает около 20 часов.

Бронированный поезд имеет отдельные места для диктатора, свиты, охранников, а также место для обсуждения повестки дня перед встречами, говорят эксперты.

Сообщается, что Ким не разделяет страха перед полетами, который заставлял его отца, Ким Чен Ира, путешествовать на дальние расстояния исключительно по железной дороге.

Ранее он летал на саммит 2018 года в Сингапуре с Дональдом Трампом и на встречу с китайским лидером Си Цзиньпином в том же году в китайском городе Далянь. Но поезд, похоже, все же является любимым видом транспорта Кима.

Лидер Северной Кореи является одним из 26 мировых лидеров, которые присоединились к китайскому лидеру Си Цзиньпину, чтобы посмотреть масштабный военный парад в Пекине.