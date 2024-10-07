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Боїться дронів. Путін зніс свою резиденцію у Сочі, - ЗМІ

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін зніс свою резиденцію у Сочі. Імовірною причиною може бути його побоювання через часті атаки безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування видання "Проект".

Журналісти звернули увагу на те, що протягом останніх семи місяців Путін не відвідував свою резиденцію в Сочі. Такого не було "щонайменше 10 років".

Причина в тому, що на місці, де його резиденція, тепер котлован. Будівлю знесли.

"Вивчивши супутникові знімки, ми дійшли висновку, що будівлю почали зносити в лютому 2024 року, а зрівняли із землею будівлю до березня", - стверджують автори розслідування.

На їхню думку, глава Кремля боїться відвідувати чорноморське узбережжя Краснодарського краю через нальоти дронів. Він нібито відчув загрозу своїй безпеці ще 2023 року, коли цей регіон часто атакували українські безпілотники.

При цьому з 2023 року пілоти літаків, на яких літає диктатор, вимикають транспондери протягом більшої частини польоту. Таким чином літаки неможливо відстежити.


 

Що передувало

Нагадаємо, ще минулого року росЗМІ дізналися, що російський диктатор Володимир Путін для своїх поїздок почав дедалі частіше використовувати бронепоїзд.

Однією з причин такого рішення глави Кремля є те, що потяг важче відстежити у режимі реального часу, ніж літак.

Також 30 травня загорілася неофіційна резиденція Путіна, яка знаходиться на Алтаї.

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Володимир ПутінСочиКраснодарский крайВійна в УкраїніАтака дронів