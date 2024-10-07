Боїться дронів. Путін зніс свою резиденцію у Сочі, - ЗМІ

Журналісти звернули увагу на те, що протягом останніх семи місяців Путін не відвідував свою резиденцію в Сочі. Такого не було "щонайменше 10 років".

Причина в тому, що на місці, де його резиденція, тепер котлован. Будівлю знесли.

"Вивчивши супутникові знімки, ми дійшли висновку, що будівлю почали зносити в лютому 2024 року, а зрівняли із землею будівлю до березня", - стверджують автори розслідування.

На їхню думку, глава Кремля боїться відвідувати чорноморське узбережжя Краснодарського краю через нальоти дронів. Він нібито відчув загрозу своїй безпеці ще 2023 року, коли цей регіон часто атакували українські безпілотники.

При цьому з 2023 року пілоти літаків, на яких літає диктатор, вимикають транспондери протягом більшої частини польоту. Таким чином літаки неможливо відстежити.



