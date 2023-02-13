Путін почав активно користуватися бронепоїздом після вторгнення РФ в Україну, - ЗМІ
Російський диктатор Володимир Путін після повномасштабного вторгнення його військ в Україну для далеких поїздок все частіше використовує бронепоїзд вартістю приблизно 1 млрд російських рублів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на центр "Досье".
За інформацією журналістів, глава Кремля пересів на бронепоїзд ще восени 2021 року, коли Росія активно готувалася до початку повномасштабної війни.
"Після початку війни, у лютому-березні, він став дуже активно користуватися поїздом, особливо щоб дістатися своєї резиденції на Валдаї", - розповів співрозмовник "Досье".
При цьому, як зазначає видання, Путін міг вдатися до такого рішення з міркувань безпеки. Потяг складніше відстежити на відміну від літаків, оскільки сервісів для трекінгу пасажирських поїздів у реальному часі немає.
Іншою причиною такого кроку, ймовірно, є те, що дві резиденції диктатора знаходяться на узбережжі Чорного моря, де запроваджено обмеження на польоти через війну.
Зовні бронепоїзд Путіна схожий на звичайний поїзд, але замість чотирьох осей у його вагонів шість (їх зазвичай використовують на більш важких вантажних потягах), замість одного локомотива - кілька, а на даху розміщено спецобладнання.
Журналісти зазначають, що глава Кремля публічно користується таким поїздом дуже рідко - фотографувався у ньому він лише одного разу - у 2012 році, до його ремонту. Фото поїзда зовні ніколи офіційно не публікувалися.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ оприлюднили нові деталі про бункери Путіна, які розташовані на глибині 200 метрів.
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