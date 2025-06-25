Боїться арешту. Путін не поїде на саміт БРІКС до Бразилії

Російський диктатор Володимир Путін не поїде до Бразилії для участі в саміті БРІКС 6-7 липня. Причина - ордер на його арешт від Міжнародного кримінального суду.

Про це заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс ".

"Президент братиме участь по відеозв'язку, але на місці в Бразилії буде міністр закордонних справ (Сергій Лавров - ред.)", - розповів Ушаков.

Він додав, що відмова Путіна їхати до Бразилії пов'язана "з певними складнощами в контексті вимог МКС".

"Саме в цьому контексті бразильський уряд не міг зайняти чітку позицію, яка дозволила б нашому президенту взяти участь у цьому засіданні", - зазначив Ушаков.