Боится ареста. Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилию

Российский диктатор Владимир Путин не поедет в Бразилию для участия в саммите БРИКС 6-7 июля. Причина - ордер на его арест от Международного уголовного суда.

Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс ".

"Президент будет принимать участие по видеосвязи, но на месте в Бразилии будет министр иностранных дел (Сергей Лавров - ред.)", - рассказал Ушаков.

Он добавил, что отказ Путина ехать в Бразилию связан "с определнными сложностями в контексте требований МУС".

"Именно в данном контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании", - отметил Ушаков.