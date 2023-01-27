Бої за Вугледар. Череватий спростував "успіхи" окупантів та назвав їх цілі

"Дуже багато місяців підряд Збройні Сили РФ, використовуючи мотострілецькі підрозділи та морську піхоту, намагаються досягнути там значного успіху, але наражаються на серйозний відпір від наших Сил оборони та з втратами відступають", - розповідає Череватий.

За його словами, лише за цю добу окупанти здійснили 322 обстріли, було близько 58 боєзіткнень. Також вони втратили 109 людей вбитими та 188 пораненими. Крім того, ворог "недорахувався" різної техніки.

"Там відбуваються жорстокі бої, ворог справді намагається досягнути проміжного успіху, але завдяки зусиллям наших Сил оборони йому це не вдається і він, м'яко кажучи, перебільшує в Телеграм-каналах свої "досягнення", - заявив Череватий.

Також Череватий пояснив, чому окупанти намагаються захопити Вугледар.

"Вони (окупанти - ред.) вже багато місяців намагаються прорвати нашу оборону і в одному з таких місць прорватися, щоб рухатися далі і досягнути результатів на Бахмутському, Авдіївському та Вуглегірському напрямку, де постійно ведуться штурмові дії ворога", - каже Череватий.

Передісторія

Нагадаємо, що окрім Бахмута, де тривають одні з найзапекліших боїв, окупанти також намагаються прорвати оборону Вугледара.

Нещодавно противник хизувався тим, що нібито має якесь "просування" в напрямку Вугледара, а ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявляв, що начебто на підступах до міста окупанти "займають нові позиції".

Втім, у британській розвідці сьогодні розвіяли міфи росіян. Там допускають, що окупанти здійснили пробні локальні атаки поблизу Оріхова та Вугледара. Але малоймовірно, що вони досягли там якихось суттєвих успіхів, вважають британці.

Іноземна розвідка допускає можливість того, що російські джерела навмисно поширюють дезінформацію, намагаючись показати, що російська операція "набирає обертів".

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