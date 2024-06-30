UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бої у Вовчанську та просування РФ в Красногорівці: огляд фронту від розвідки Британії

Фото: британська розвідка опублікувала зведення щодо війни в Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Вовчанську йдуть бої, російські війська не просуваються під Часовим Яром, але контролюють більшість Красногорівки, а в районі Кліщіївки тактичних успіхів досягли українські Сили оборони.

Про це йдеться в огляді британської розвідки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міноборони Британії в соцмережі Х.

Вовчанськ. Там, за даними британської розвідки, бої зосереджені на заводі агрегатів. ЗСУ намагаються вибити російські війська з цього опорного пункту на південному сході міста.

Часів Яр. За останні 72 години британська розвідка не зафіксувала підтверджених просувань російської армії в районі Часового Яру. Найінтенсивніші бої велися в Іванівському та Кліщіївці на південь від міста. ЗСУ, за даними розвідки, контратакували в Кліщіївці, досягаючи там тактичних успіхів.

Красногорівка. Російські війська просунулися в Красногорівці на Курахівському напрямку. Наразі, за даними британської розвідки, росіяни, ймовірно, контролюють більшу частину міста, а ЗСУ присутні лише на півночі Красногорівки.

Авдіївка-Покровськ. Напрямок Авдіївка-Покровськ, як зазначає британська розвідка, залишається основною зоною зосередження російських військ. Росіянам вдалося здійснити дрібні просування у напрямку Нью-Йорка, Північного та Південного.

"Протягом наступного тижня сектор Авдіївка-Покровськ, ймовірно, залишиться зоною значної оперативної уваги російських військ, які намагатимуться підтримувати тиск на українські Сили оборони та здійснювати можливі територіальні здобутки", - вважає британська розвідка.

Нагадаємо, раніше українські військові з ОСУВ "Хортиця" назвали втрати росіян за червень на східному фронті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВеликобританія