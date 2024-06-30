Бої у Вовчанську та просування РФ в Красногорівці: огляд фронту від розвідки Британії

Вовчанськ. Там, за даними британської розвідки, бої зосереджені на заводі агрегатів. ЗСУ намагаються вибити російські війська з цього опорного пункту на південному сході міста.

Часів Яр. За останні 72 години британська розвідка не зафіксувала підтверджених просувань російської армії в районі Часового Яру. Найінтенсивніші бої велися в Іванівському та Кліщіївці на південь від міста. ЗСУ, за даними розвідки, контратакували в Кліщіївці, досягаючи там тактичних успіхів.

Красногорівка. Російські війська просунулися в Красногорівці на Курахівському напрямку. Наразі, за даними британської розвідки, росіяни, ймовірно, контролюють більшу частину міста, а ЗСУ присутні лише на півночі Красногорівки.

Авдіївка-Покровськ. Напрямок Авдіївка-Покровськ, як зазначає британська розвідка, залишається основною зоною зосередження російських військ. Росіянам вдалося здійснити дрібні просування у напрямку Нью-Йорка, Північного та Південного.

"Протягом наступного тижня сектор Авдіївка-Покровськ, ймовірно, залишиться зоною значної оперативної уваги російських військ, які намагатимуться підтримувати тиск на українські Сили оборони та здійснювати можливі територіальні здобутки", - вважає британська розвідка.