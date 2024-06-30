Бои в Волчанске и продвижение РФ в Красногоровке: обзор фронта от разведки Британии

Волчанск. Там, по данным британской разведки, бои сосредоточены на заводе агрегатов. ВСУ пытаются выбить российские войска из этого опорного пункта на юго-востоке города.

Часов Яр. За последние 72 часа британская разведка не зафиксировала подтвержденные продвижения российской армии в районе Часового Яра. Самые интенсивные бои велись в Ивановском и Клещиевке к югу от города. ВСУ, по данным разведки, контратаковали в Клещиевке, достигая там тактических успехов.

Красногоровка. Российские войска продвинулись в Красногоровке на Кураховском направлении. По данным британской разведки, россияне, вероятно, контролируют большую часть города, а ВСУ присутствуют только на севере Красногоровки.

Авдеевка-Покровск. Направление Авдеевка-Покровска, как отмечает британская разведка, остается основной зоной сосредоточения российских войск. Россиянам удалось совершить мелкие продвижения в направлении Нью-Йорка, Пивничного и Пивденного.

"В течение следующей недели сектор Авдеевка-Покровск, вероятно, останется зоной значительного оперативного внимания российских войск, которые будут пытаться поддерживать давление на украинские Силы обороны и осуществлять возможные территориальные достижения", - считает британская разведка.