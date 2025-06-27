Бої тривають на трьох напрямках: Генштаб оновив дані про ситуацію на фронті

Від початку доби на фронті зафіксовано вже 69 бойових зіткнень. Російські війська досі намагаються прорвати оборону одразу на кількох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Російські окупанти завдають ураження по районах прикордонних з Російською Федерацією населеним пунктам, артилерійських обстрілів станом на 16:00 зазнали населені пункти Богданове Чернігівської області; Зарічне, Прогрес, Покровка, Мар’їне, Угроїди, Велика Писарівка, Гірки, Біла Береза, Петрушівка, Кучерівка, Миропільське, Нова Гута, Проходи Сумської області; Тимофіївка, Відродженівське Харківської області.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили вісім атак загарбників. Також ворог завдав 7 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 12 керованих авіаційних бомб, та здійснив 171 обстріл.

Дві атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ та Петропавлівка на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районі Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор одинадцять разів атакував у районах Рідкодуба, Торського та в напрямках Греківки, Шандриголового, Нового Миру.

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили ворожу атаку поблизу Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі спроби просуватись вперед поблизу Маркового, Предтечиного та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших військ в бік Олександро-Калинового та Русиного Яру. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог двадцять три рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке та в напрямках Полтавки, Олексіївки, Мирне, Новопавлівки. Одне боєзіткнення продовжується дотепер. Ударів російськими керованими авіаційними бомбами зазнали населені пункти Полтавка та Мирноград.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Шевченко, Федорівка та в бік Ялти, Комара. П’ять з восьми наступальних дій ворога відбито, три боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку від початку доби боєзіткнень не відбувалось.

На Оріхівському напрямку ворог завдав удару некерованими ракетами по Кам’янському.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну невдалу спробу просунутись вперед.