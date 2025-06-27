Бои продолжаются на трех направлениях: Генштаб обновил данные о ситуации на фронте

С начала суток на фронте зафиксировано уже 69 боевых столкновений. Российские войска до сих пор пытаются прорвать оборону сразу на нескольких направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские оккупанты наносят поражения по районам приграничных с Российской Федерацией населенным пунктам, артиллерийским обстрелам по состоянию на 16:00 подверглись населенные пункты Богданово Черниговской области; Заречное, Прогресс, Покровка, Марьино, Угроиды, Большая Писаревка, Горки, Белая Береза, Петрушевка, Кучеровка, Миропольское, Новая Гута, Проходы Сумской области; Тимофеевка, Возрожденовское Харьковской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили восемь атак захватчиков. Также враг нанес 7 авиационных ударов, применив при этом 12 управляемых авиационных бомб, и совершил 171 обстрел.

Две атаки отбили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск и Петропавловка на Южно-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении враг один раз пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районе Новоплатоновки.

На Лиманском направлении сегодня агрессор одиннадцать раз атаковал в районах Редкодуба, Торского и в направлениях Грековки, Шандриголово, Нового Мира.

На Северском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку вблизи Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили четыре вражеские попытки продвигаться вперед вблизи Маркового, Предтечино и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении противник пять раз атаковал позиции наших войск в сторону Александро-Калинового и Русиного Яра. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг двадцать три раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Новосергиевка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое и в направлениях Полтавки, Алексеевки, Мирное, Новопавловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Ударам российскими управляемыми авиационными бомбами подверглись населенные пункты Полтавка и Мирноград.

На Новопавловском направлении наши защитники отражали атаки врага в районах населенных пунктов Шевченко, Федоровка и в сторону Ялты, Комара. Пять из восьми наступательных действий врага отбиты, три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении с начала суток боестолкновений не происходило.

На Ореховском направлении враг нанес удар неуправляемыми ракетами по Каменскому.

На Приднепровском направлении враг совершил одну неудачную попытку продвинуться вперед.