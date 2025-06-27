Бои продолжаются на трех направлениях: Генштаб обновил данные о ситуации на фронте
С начала суток на фронте зафиксировано уже 69 боевых столкновений. Российские войска до сих пор пытаются прорвать оборону сразу на нескольких направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Российские оккупанты наносят поражения по районам приграничных с Российской Федерацией населенным пунктам, артиллерийским обстрелам по состоянию на 16:00 подверглись населенные пункты Богданово Черниговской области; Заречное, Прогресс, Покровка, Марьино, Угроиды, Большая Писаревка, Горки, Белая Береза, Петрушевка, Кучеровка, Миропольское, Новая Гута, Проходы Сумской области; Тимофеевка, Возрожденовское Харьковской области.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили восемь атак захватчиков. Также враг нанес 7 авиационных ударов, применив при этом 12 управляемых авиационных бомб, и совершил 171 обстрел.
Две атаки отбили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск и Петропавловка на Южно-Слобожанском направлении.
На Купянском направлении враг один раз пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районе Новоплатоновки.
На Лиманском направлении сегодня агрессор одиннадцать раз атаковал в районах Редкодуба, Торского и в направлениях Грековки, Шандриголово, Нового Мира.
На Северском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку вблизи Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили четыре вражеские попытки продвигаться вперед вблизи Маркового, Предтечино и в сторону Белой Горы.
На Торецком направлении противник пять раз атаковал позиции наших войск в сторону Александро-Калинового и Русиного Яра. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Покровском направлении сегодня враг двадцать три раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Новосергиевка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое и в направлениях Полтавки, Алексеевки, Мирное, Новопавловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Ударам российскими управляемыми авиационными бомбами подверглись населенные пункты Полтавка и Мирноград.
На Новопавловском направлении наши защитники отражали атаки врага в районах населенных пунктов Шевченко, Федоровка и в сторону Ялты, Комара. Пять из восьми наступательных действий врага отбиты, три боестолкновения продолжаются.
На Гуляйпольском направлении с начала суток боестолкновений не происходило.
На Ореховском направлении враг нанес удар неуправляемыми ракетами по Каменскому.
На Приднепровском направлении враг совершил одну неудачную попытку продвинуться вперед.
Потери России на фронте
Заметим, что за последние сутки, с 26 на 27 июня, россияне потеряли в боях против Украины еще почти тысячу солдат.
Также военные Вооруженных сил Украины уничтожили 13 артсистем и 89 единиц автотехники.
Мы также сообщали, что этим утром Генеральный штаб ВСУ обновил карты боев, на которых видны изменения на фронте.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.