Бої тривають. В ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію у Великій Новосілці

В околицях населеного пункту Велика Новосілка, що Донецькій області, тривають бої. Ворог атакує безуспішно.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.
"Можу сказати, що в околицях населеного пункту Велика Новосілка тривають бої, тривають не безуспішно. На додаток, ми про них регулярно повідомляємо - як про ураження ворога там безпосередньо, так і про ураження ворога, який звідти намагається висунутися в інших напрямках", - розповів Трегубов.
Він також розповів про ситуацію в селі Котлине на Покровському напрямку.
"Там ідуть боєзіткнення, й не перший день", - зазначив він.
Нагадаємо, останнім часом тривають бої у селищі Велика Новосілка Донецької області.
За даними 110ОМБр, попри бої просування ворога у Великій Новосілці далі може сповільнитися через географічний бар'єр.
Також ми писали, що днями українські військові за допомогою дронів виявили ворожу техніку неподалік Великої Новосілки. По російській армії відпрацювала артилерія.
Більше про те, чому ЗСУ важливо його втримати Велику Новосілку - у матеріалі РБК-Україна.
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