Бої тривають на 10 з 12 напрямках: дані Генштабу про ситуацію на фронті

Нагадаємо, протягом доби 15 травня на фронті відбулось 165 бойових зіткнень. У Генштабі зазначили, що майже половина боїв була зафіксована на Покровському напрямку.

Додамо, 16 травня командир 63 бригади ЗСУ полковник Павло Юрчук викрив брехню РФ про начебто "захоплення" сала Торське в Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.