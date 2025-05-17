Бои продолжаются на 10 из 12 направлений: данные Генштаба о ситуации на фронте

Напомним, в течение суток 15 мая на фронте состоялось 165 боевых столкновений. В Генштабе отметили, что почти половина боев была зафиксирована на Покровском направлении.

Добавим, 16 мая командир 63 бригады ВСУ полковник Павел Юрчук разоблачил ложь РФ о якобы "захвате" сала Торское в Донецкой области.

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