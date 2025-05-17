Бои продолжаются на 10 из 12 направлений: данные Генштаба о ситуации на фронте

На фронте в течение суток 16 мая и до вечера уже произошло 115 боевых столкновений, которые продолжались на десяти из двенадцати направлений - только на Гуляйпольском и Приднепровском вражеские штурмы не фиксировались. Противник не прекращает концентрировать усилия под Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram- канал Генерального штаба ВСУ.

"По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 119 оккупантов, из них 63 - безвозвратно . Также украинские воины уничтожили один автомобиль, два мотоцикла, пять БПЛА". - рассказали в военном командовании.

Также в Генштабе отметили, что под вражеские авиаудары попали Покровск, Александро-Калиново, Новоукраинка, Шевченко Первое, Старая Николаевка и Сухой Яр.

Также противник привлек для атак более тысячи дронов-камикадзе, и совершил 3923 обстрела позиций Сил обороны Украины и населенных пунктов.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 47 авиационных ударов (применили 1 ракету и сбросили 86 управляемых авиационных бомб).

В военном командовании в отчете представили данные по оперативной обстановке по состоянию на 22:00 16 мая.

Напомним, в течение суток 15 мая на фронте состоялось 165 боевых столкновений. В Генштабе отметили, что почти половина боев была зафиксирована на Покровском направлении.

Добавим, 16 мая командир 63 бригады ВСУ полковник Павел Юрчук разоблачил ложь РФ о якобы "захвате" сала Торское в Донецкой области.

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