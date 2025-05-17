Бои продолжаются на 10 из 12 направлений: данные Генштаба о ситуации на фронте
На фронте в течение суток 16 мая и до вечера уже произошло 115 боевых столкновений, которые продолжались на десяти из двенадцати направлений - только на Гуляйпольском и Приднепровском вражеские штурмы не фиксировались. Противник не прекращает концентрировать усилия под Покровском.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.
В военном командовании в отчете представили данные по оперативной обстановке по состоянию на 22:00 16 мая.
Российские обстрелы
Российские захватчики нанесли один ракетный и 47 авиационных ударов (применили 1 ракету и сбросили 86 управляемых авиационных бомб).
Также противник привлек для атак более тысячи дронов-камикадзе, и совершил 3923 обстрела позиций Сил обороны Украины и населенных пунктов.
Ситуация на фронте
- Харьковское направление - враг 5 раз штурмовал позиции ВСУ в районах Волчанска, Строевки и Каменки.
- Купянское направление - оккупанты наступали в сторону Колесниковки, Новоосиново и вблизи Загрызово. Силы обороны остановили все 3 российские атаки.
- Лиманское направление - здесь враг 16 раз атаковал позиции ВСУ вблизи н.п. Грековка, Ямполевка, Колодези и в сторону Шийковки, Ольговки, Нового Мира, Редкодуба и Зеленой Долины. До сих пор продолжаются 5 боев.
- Северское направление - украинские защитники отбили 4 вражеских штурма. Противник пытался продвигаться в районах Верхнекаменского и Белогоровки.
- Краматорское направление - российские захватчики 2 раза штурмовали позиции ВСУ в районах Часового Яра и Курдюмовки.
- Торецкое направление - оккупанты 18 раз наступали на позиции Сил обороны Украины в районах Торецка, Крымского и в сторону Делиевки, Катериновки, Плещеевки и Новоспасского. Воины ВСУ остановили все атаки со стороны противника.
- Покровское направление - враг 49 раз пытался продвинуться на позиции ВСУ, атаковал в районах н.п. Новосергеевка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новоалександровка, Запорожье, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Алексеевка, Полтавка, Яблоновка, Старая Николаевка, Новая Полтавка. До сих пор продолжаются 9 боев.
Также в Генштабе отметили, что под вражеские авиаудары попали Покровск, Александро-Калиново, Новоукраинка, Шевченко Первое, Старая Николаевка и Сухой Яр.
"По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 119 оккупантов, из них 63 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили один автомобиль, два мотоцикла, пять БПЛА". - рассказали в военном командовании.
- Новопавловское направление - оккупанты 16 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах Константинополя, Шевченко, Новоселки и в сторону Богатыря и Зеленого Поля. До сих пор продолжается 1 бой. Российская авиация била по районам н.п. Новодаровка, Новоукраинка и Дачное.
- Гуляйпольское направление - здесь авиационным ударм со стороны росармии подверглись Малиновка, Высокое и Гуляйполе.
- Ореховское направление - оккупанты 2 раза атаковали позиции ВСУ в районах н.п. Щербаки и Малые Щербаки. Под авиаудары со стороны врага попала Новодаровка.
- Приднепровское направление - на этом участке фронта российские захватчики наступательных действий не проводили.
- Курское направление - ВСУ отбили 12 вражеских штурмов. Противник нанес 16 авиаударов, сбросил 33 КАБа (УАБа), совершил 172 обстрела позиций Сил обороны Украины и населенных пунктов, в том числе 9 были из РСЗО.
Напомним, в течение суток 15 мая на фронте состоялось 165 боевых столкновений. В Генштабе отметили, что почти половина боев была зафиксирована на Покровском направлении.
Добавим, 16 мая командир 63 бригады ВСУ полковник Павел Юрчук разоблачил ложь РФ о якобы "захвате" сала Торское в Донецкой области.
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