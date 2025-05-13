Бої в Тріполі: в Лівії заявили про "успішне завершення" військової операції

У заяві оборонного відомства вказується, що така операція в Тріполі "завершилася успішно". Разом з тим не було наведено додаткових подробиць щодо характеру операції, або про її результати.

Що відомо про причини боїв

Перед тим ввечері, 12 травня, в столиці країни спалахнули збройні зіткнення - стрілянина лунала в центрі та інших частинах міста. Це відбулося після повідомлення про вбивство лідера озброєного угруповання, польового командира Абдули Гані аль-Кіклі (Геніва), який був начальником служби безпеки президентської ради.

Аль-Кіклі керував Апаратом сил підтримки SSA, одного з потужних збройних угруповань Тріполі, що базується в густонаселеному районі Абу-Салім.

SSA підпорядковується Президентській раді, яка прийшла до влади у Лівії в 2021 році разом з Урядом національної єдності (УНЄ) під керівництвом Абдулхаміда Дбейби, через процес, який підтримується ООН.

Поточна ситуація в Тріполі

В Міноборони УНЄ Лівії також заявили, що дали вказівки "завершити свій план у регіоні для забезпечення сталої безпеки та стабільності".

Крім того, в міністерство оголосили про "повний контроль" над районом Абу-Салім.

Перед тим Міністерство внутрішніх справ УНЄ країни у короткому повідомленні закликало мешканців Тріполі залишатися вдома "заради їх власної безпеки".

Жителі лівійської столиці розповіли західним ЗМІ, що чули "сильну стрілянину" у кварталах Абу Салім і Салах Еддін, та бачили "червоні вогні в небі".

Президентство Університету Тріполі оголосило у Facebook про призупинення навчання, іспитів та адміністративної роботи на всіх факультетах, департаментах і офісах до подальшого повідомлення.

Реакція ООН та західних країн

Місія ООН у Лівії закликала всі сторони "негайно припинити бойові дії та відновити спокій", а також наголосила, що "напади на мирних жителів і цивільні об'єкти можуть вважатися воєнними злочинами".

Як передає Libyan News Agency, посольство США в Лівії, а також дипломатичні представництва інших держав Заходу, долучилися до заклику з боку місії ООН щодо зниження напруженості у Тріполі.

Зіткнення в Лівії

У Лівії після повстання 2011 року час від часу відбуваються заворушення, й тривалий час не має стабільності. У 2014 році країна розкололася між ворогуючими "східною та західною фракціями".

Основні бойові дії призупинилися після припинення вогню у Лівії в 2020 році, але спроби подолати політичну кризу провалилися на тлі "змагання" великих угруповань за владу та контроль над значними економічними ресурсами країни, що виливається час від часу в збройні зіткнення.

У Тріполі та на північному заході країни, де знаходяться міжнародно визнаний Уряд національної єдності Лівії та більшість основних державних установ, також базуються різні ворогуючі збройні угруповання, які неодноразово розпочинали бойові дії.