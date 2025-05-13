Бої в Тріполі: в Лівії заявили про "успішне завершення" військової операції

Міністерство оборони Уряду національної єдності (УНЄ) Лівії оголосило про завершення військової операції в столиці країни, де напередодні була стрілянина і спалахнули бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Wasat та Reuters.
У заяві оборонного відомства вказується, що така операція в Тріполі "завершилася успішно". Разом з тим не було наведено додаткових подробиць щодо характеру операції, або про її результати.
Перед тим ввечері, 12 травня, в столиці країни спалахнули збройні зіткнення - стрілянина лунала в центрі та інших частинах міста. Це відбулося після повідомлення про вбивство лідера озброєного угруповання, польового командира Абдули Гані аль-Кіклі (Геніва), який був начальником служби безпеки президентської ради.
Аль-Кіклі керував Апаратом сил підтримки SSA, одного з потужних збройних угруповань Тріполі, що базується в густонаселеному районі Абу-Салім.
SSA підпорядковується Президентській раді, яка прийшла до влади у Лівії в 2021 році разом з Урядом національної єдності (УНЄ) під керівництвом Абдулхаміда Дбейби, через процес, який підтримується ООН.
В Міноборони УНЄ Лівії також заявили, що дали вказівки "завершити свій план у регіоні для забезпечення сталої безпеки та стабільності".
Крім того, в міністерство оголосили про "повний контроль" над районом Абу-Салім.
Перед тим Міністерство внутрішніх справ УНЄ країни у короткому повідомленні закликало мешканців Тріполі залишатися вдома "заради їх власної безпеки".
Жителі лівійської столиці розповіли західним ЗМІ, що чули "сильну стрілянину" у кварталах Абу Салім і Салах Еддін, та бачили "червоні вогні в небі".
Президентство Університету Тріполі оголосило у Facebook про призупинення навчання, іспитів та адміністративної роботи на всіх факультетах, департаментах і офісах до подальшого повідомлення.
Місія ООН у Лівії закликала всі сторони "негайно припинити бойові дії та відновити спокій", а також наголосила, що "напади на мирних жителів і цивільні об'єкти можуть вважатися воєнними злочинами".
Як передає Libyan News Agency, посольство США в Лівії, а також дипломатичні представництва інших держав Заходу, долучилися до заклику з боку місії ООН щодо зниження напруженості у Тріполі.
У Лівії після повстання 2011 року час від часу відбуваються заворушення, й тривалий час не має стабільності. У 2014 році країна розкололася між ворогуючими "східною та західною фракціями".
Основні бойові дії призупинилися після припинення вогню у Лівії в 2020 році, але спроби подолати політичну кризу провалилися на тлі "змагання" великих угруповань за владу та контроль над значними економічними ресурсами країни, що виливається час від часу в збройні зіткнення.
У Тріполі та на північному заході країни, де знаходяться міжнародно визнаний Уряд національної єдності Лівії та більшість основних державних установ, також базуються різні ворогуючі збройні угруповання, які неодноразово розпочинали бойові дії.
У ніч проти 12 травня стало відомо, що у Тріполі розгорнулися бойові дії між збройними угрупованнями. На вулиці лівійської столиці була виведена військова техніка, зокрема танки, й почалась евакуація цивільних літаків.
Минулого року у Лівії невідомі обстріляли з гранатометів резиденцію прем'єр-міністра Абделя Хаміда аль-Дбейби.
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