Бои в Триполи: в Ливии заявили об "успешном завершении" военной операции

В заявлении оборонного ведомства указывается, что такая операция в Триполи "завершилась успешно". Вместе с тем не было приведено дополнительных подробностей о характере операции, или о ее результатах.

Что известно о причинах боев

Перед этим вечером, 12 мая, в столице страны вспыхнули вооруженные столкновения - стрельба раздавалась в центре и других частях города. Это произошло после сообщения об убийстве лидера вооруженной группировки, полевого командира Абдулы Гани аль-Кикли (Генива), который был начальником службы безопасности президентского совета.

Аль-Кикли руководил Аппаратом сил поддержки SSA, одной из мощных вооруженных группировок Триполи, базирующейся в густонаселенном районе Абу-Салим.

SSA подчиняется Президентскому совету, который пришел к власти в Ливии в 2021 году вместе с Правительством национального единства (ПНЕ) под руководством Абдулхамида Дбейбы, через процесс, поддерживаемый ООН.

Текущая ситуация в Триполи

В Минобороны ПНЕ Ливии также заявили, что дали указания "завершить свой план в регионе для обеспечения устойчивой безопасности и стабильности".

Кроме того, в министерство объявили о "полном контроле" над районом Абу-Салим.

Перед этим Министерство внутренних дел ПНЕ страны в коротком сообщении призвало жителей Триполи оставаться дома "ради их собственной безопасности".

Жители ливийской столицы рассказали западным СМИ, что слышали "сильную стрельбу" в кварталах Абу Салим и Салах Эддин, и видели "красные огни в небе".

Президентство Университета Триполи объявило в Facebook о приостановлении обучения, экзаменов и административной работы на всех факультетах, департаментах и офисах до дальнейшего уведомления.

Реакция ООН и западных стран

Миссия ООН в Ливии призвала все стороны "немедленно прекратить боевые действия и восстановить спокойствие", а также подчеркнула, что "нападения на мирных жителей и гражданские объекты могут считаться военными преступлениями".

Как передает Libyan News Agency, посольство США в Ливии, а также дипломатические представительства других государств Запада, присоединились к призыву со стороны миссии ООН по снижению напряженности в Триполи.

Столкновения в Ливии

В Ливии после восстания 2011 года время от времени происходят беспорядки, и длительное время нет стабильности. В 2014 году страна раскололась между враждующими "восточной и западной фракциями".

Основные боевые действия приостановились после прекращения огня в Ливии в 2020 году, но попытки преодолеть политический кризис провалились на фоне "соревнования" крупных группировок за власть и контроль над значительными экономическими ресурсами страны, что выливается время от времени в вооруженные столкновения.

В Триполи и на северо-западе страны, где находятся международно признанное Правительство национального единства Ливии и большинство основных государственных учреждений, также базируются различные враждующие вооруженные группировки, которые неоднократно начинали боевые действия.