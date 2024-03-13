Бої за Тьоткіно продовжуються. Добровольці зайняли частину села (відео)

Добровольці, які прорвали кордон РФ 12 березня, продовжують вести бої за село Теткіне Курської області. Воно межує з Україною у районі Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Легіон "Свобода Росії" .

Так, повідомляється, що добровольці передають привіт зі звільненої частини Тьоткіно та просуваються далі.

"Ведемо бій у Теткіно. Вулиці сильно прострілюються", - кажуть вони.

Ситуація в Тьоткіно

12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Повідомлялося про захід добровольців у Курській та Бєлгородській областях.

Пізніше стало відомо, що добровольці взяли під контроль село Тьоткіно Курської області РФ. Пізніше інформацію було уточнено - бої за населений пункт тривають. За даними інтерактивної карти DeepStateMAP, на вечір 12 березня, добровольці могли зайняти більш ніж 40 кв. км російської території.

При цьому, під час боїв із добровольцями, за даними росЗМІ, четверо військовослужбовців регулярної армії РФ загинули, близько 9 було поранено.