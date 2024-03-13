ua en ru
Ср, 13 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бои за Теткино продолжаются. Добровольцы заняли часть села (видео)

Росія, Среда 13 марта 2024 10:34
UA EN RU
Бои за Теткино продолжаются. Добровольцы заняли часть села (видео) Фото: бои за Теткино Курской области продолжаются 13 марта (t me belgorod_svoboda)
Автор: Наталия Гурковская

Добровольцы, прорвавшие границу РФ 12 марта, продолжают вести бои за село Теткино Курской области. Оно границит с Украиной в районе Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Легион "Свобода России".

Так, сообщается, что добровольцы передают привет из освобожденной части Теткино и продвигаются дальше.

"Ведем бой в Теткино. Улицы сильно простреливаются", - говорят они.

Ситуация в Теткино

12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". Сообщалось о заходе добровольцев в КУрской и Белгородской областях.

Позже стало известно, что добровольцы взяли под контроль село Теткино Курской области РФ. Позже информация была уточнена - бои за населенный пункт продолжаются. По данным интерактивной карты DeepStateMAP, на вечер 12 марта, добровольцы могли занять более чем 40 кв. км российской территории.

При этом, во время боев с добровольцами, до данным росСМИ, четверо военнослужащих регулярной армии РФ погибли, около 9 были ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Белгородская область Курская область Война в Украине
NEWS
Удар "Шахеда" по многоэтажке в Сумах: из-под завалов достали 10 человек, есть погибшие
Удар "Шахеда" по многоэтажке в Сумах: из-под завалов достали 10 человек, есть погибшие
DAILY
"Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина