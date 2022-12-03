UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бої точаться за кожні 100 метрів. ЗСУ "продавлюють" окупантів у районі Сватового та Кремінної

Фото: ЗСУ продовжують рухатися вперед на Луганському напрямку (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові продовжують рухатися вперед на Луганському напрямку, "продавлюючи" захист окупантів у районі Сватового та Кремінної, попри серйозну оборону росіян. Бої йдуть практично за кожний метр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телеканалу FREEDOM.

"Що стосується Харківського напрямку, якраз Сватового та Кремінної, то там Збройні сили України потихеньку продавлюють захист російських окупаційних військ. У принципі, повільно, але впевнено видавлюють їх трохи далі. При чому там реально бої йдуть за кожні 100 метрів. Не можна сказати, що там великі прориви. Дається все дуже тяжко", - зазначив голова ОВА.

За його словами, пов'язано це з тим, що час у росіян на підготовку був і підготуватися вони встигли "досить серйозно".

"Все більше і більше привозять будматеріалів, техніки та свіжомобілізованих. Там просто тисячі цих солдатів. Проте ЗСУ потихеньку рухаються вперед, - додав глава регіону. - Вони (росіяни, - ред.) намагаються всіма силами стримати наступ ЗСУ, але розуміють, що утримати вони не зможуть, тому роблять другу лінію оборони у районі Старобільська”.

Як повідомлялось, на Донбасі російські окупанти продовжують активні штурми та намагаються просунутися на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а в районі Сватове - Кремінна Сили оборони України активізують контрнаступальні дії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні