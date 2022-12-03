RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бои идут за каждые 100 метров. ВСУ "продавливают" оккупантов в районе Сватово и Кременной

Фото: ВСУ продолжают двигаться вперед на Луганском направлении (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают двигаться вперед на Луганском направлении, "продавливая" защиту оккупантов в районе Сватово и Кременной, несмотря на серьезную оборону россиян. Бои идут практически за каждый метр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телеканала FREEDOM.

"Что касается Харьковского направления, как раз Сватово и Кременной, то там Вооруженные силы Украины потихоньку продавливают защиту российских оккупационных войск. В принципе, медленно, но уверенно выдавливают их подальше. При чем, там реально бои идут за каждые 100 метров. Нельзя сказать, что там большие прорывы. Дается все очень тяжело", - отметил глава ОВА.

По его словам, связано это с тем, что время у россиян на подготовку было, и подготовиться они успели "достаточно серьезно".

"Все больше и больше привозят стройматериалов, техники и свежемобилизованных. Там просто тысячи этих солдат. Тем не менее ВСУ потихоньку двигаются вперед, - добавил глава региона. - Они (россияне, - ред.) пытаются всеми силами сдержать наступление ВСУ, но понимают, что удержать они не смогут, поэтому делают вторую линию обороны в районе Старобельска".

Как сообщалось, на Донбассе российские оккупанты продолжают активные штурмы и пытаются продвинуться на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а в районе Сватово-Кременная Силы обороны Украины активизируют контрнаступательные действия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине