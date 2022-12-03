Бои идут за каждые 100 метров. ВСУ "продавливают" оккупантов в районе Сватово и Кременной

Украинские военные продолжают двигаться вперед на Луганском направлении, "продавливая" защиту оккупантов в районе Сватово и Кременной, несмотря на серьезную оборону россиян. Бои идут практически за каждый метр.

"Что касается Харьковского направления, как раз Сватово и Кременной, то там Вооруженные силы Украины потихоньку продавливают защиту российских оккупационных войск. В принципе, медленно, но уверенно выдавливают их подальше. При чем, там реально бои идут за каждые 100 метров. Нельзя сказать, что там большие прорывы. Дается все очень тяжело", - отметил глава ОВА.

По его словам, связано это с тем, что время у россиян на подготовку было, и подготовиться они успели "достаточно серьезно".

"Все больше и больше привозят стройматериалов, техники и свежемобилизованных. Там просто тысячи этих солдат. Тем не менее ВСУ потихоньку двигаются вперед, - добавил глава региона. - Они (россияне, - ред.) пытаются всеми силами сдержать наступление ВСУ, но понимают, что удержать они не смогут, поэтому делают вторую линию обороны в районе Старобельска".