Активізація наступу ЗСУ у районі Сватове - Кремінна та ротація під Бахмутом: карти боїв

На Донбасі російські окупанти продовжують активні штурми та намагаються просунутися на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а в районі Сватове - Кремінна Сили оборони України активізують контрнаступальні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни ( ISW ).

Контрнаступальні дії ЗСУ на заході Луганської області

Українські та російські джерела повідомляють, що ЗСУ 2 грудня здійснили локальні прориви на південний захід та північний захід від Кремінної. Відомий російський блогер стверджував, що українські сили незначно просунулися в лісах на південь від Кремінної та досягли околиць Червонопопівки (приблизно за 10 км на північний захід від Кремінної). "Воєнкор" додав, що ЗСУ активізували контрнаступ по всій лінії фронту та в районі траси Сватове - Кремінна.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розпливчасто зазначив, що українські військові знаходяться "дуже близько" до Кремінної, і заявив, що ЗСУ "побували" на Кремінській підстанції в районі населеного пункту. Чиновник додав, що на лінії фронту Сватове - Кремінна нарешті змінюється погода, зазначивши, що незабаром Сили оборони України зможуть покращити свої маневри, оскільки бруд у цьому районі повністю замерзає.

ISW раніше повідомляла, що бойові дії, ймовірно, активізуватимуться протягом цього зимового періоду з огляду на те, що мерзлота забезпечує кращі умови для маневреної війни, йдеться у звіті.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили атаки російських військ у районі Червонопопівки та Білогорівки (приблизно за 12 км на південь від Кремінної). У Міноборони РФ стверджували, що російські війська нібито завдали поразки трьом українським ротним тактичним групам, які намагалися атакувати Червонопопівку.

Російські та українські війська продовжували вести локальні бої на захід від Сватового 2 грудня. Генштаб ЗСУ поінформував, що українські війська відбили атаки окупантів на Новоселівське та Стельмахівку, приблизно за 18 км на північний захід від Сватового.

На кадрах із геолокацією, опублікованих 2 грудня, видно, що російські війська ходять Новоселівським, що вказує на те, що загарбники, ймовірно, відновили свої позиції в населеному пункті. Російські державні ЗМІ стверджували, що війська РФ зараз проводять зачистку в н.п. Новоселівське від українських сил, які залишилися.

На кадрах з геолокацією також видно, як на схід від Стельмахівки російський військовослужбовець здається українським силам.

Російські джерела стверджували, що війська РФ відбивали атаки українських військ на Котлярівку (приблизно за 29 км на північний захід від Сватового) і Куземівку на схід від Новоселівського.

Ситуація на Донбасі

Російські війська продовжували мінімально просуватися навколо Бахмута на тлі наступальних операцій 2 грудня. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбивали атаки окупантів у районі Бахмута, за 26 км на північний схід від Бахмута в районі Виїмки та за 14 км на південь від Бахмута в районі Опитне, Кліщіївка та Курдюмівка.

На кадрах з геолокацією, опублікованих 1 грудня, видно, що російські війська просуваються мінімально на південь та південний схід від Бахмута, а також у районі Опитне. Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ проводять розвідку в районі Кліщіївки та що бої в районі населеного пункту продовжуються, незважаючи на заяви Росії про повну окупацію населеного пункту.

Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ просуваються в районі Спірне (в межах 30 км на північний схід від Бахмута) і не дозволяють українським військам перекидати підрозділи на передові позиції в цьому районі.

Російські блогери стверджували, що ЗСУ перекидають частини із Запорізької області до району Бахмута і припустили, що це означає, що українські сили зіткнулися з критичною ситуацією на цій ділянці фронту.

Передбачувана ротація підрозділів українських сил у цей район була б неможливою, якби російські сили мали можливість перекрити всі дороги в районі Бахмута, як раніше стверджувало російське джерело, зазначають аналітики.

Оперативна група об'єднаних сил України 2 грудня опублікувала інтерв'ю з українським військовослужбовцем у районі Бахмута, в якому військовослужбовець заявляє, що умови неймовірно важкі та що російські війська продовжують наступальні операції у цьому районі, незважаючи на велику кількість жертв.

Раніше ISW оцінювала зусилля Росії щодо взяття Бахмута як дороговартісні, зосереджені на місті, що має обмежене оперативне значення, нагадали аналітики.

Російські сили продовжували вести наступальні операції у районі Авдіївка - Донецьк 2 грудня. Як повідомляли в Генштабі ЗСУ, українські війська відбили атаки російських загарбників за 28 км на південний захід від Авдіївки в районі Північне, Першотравневе, Красногорівка та Мар'їнка.

Російські блогери стверджували, що війська РФ також продовжували наступальні операції на південний захід від Авдіївки в районі Невельського, Водяного та Новомихайлівки. Російські "воєнкори" розповідали, що війська РФ просунулися до східної околиці Первомайського, а один стверджував, що вони закріпилися у населеному пункті. Російські блогери також заявляли, що російські війська просунулися мінімально на південній околиці Авдіївки та що у центрі Мар'їнки тривають бої між українськими та російськими військами.

Війська РФ 2 грудня продовжували вести оборонні операції на заході Донецької та сході Запорізької областей. За повідомленням Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують утримувати межі оборони на цій ділянці фронту. У Міноборони РФ заявили, що російські війська відбили контратаки ЗСУ у районі н.п. Микольське на заході Донецької області (в межах 47 км на південний захід від Донецька). Український Генштаб повідомив, що інтервенти продовжували звичайну стрілянину із закритих позицій вздовж лінії зіткнення у Донецькій та східній частині Запорізької області.

"Південна вісь"

Російські сили можуть зазнавати труднощів із правильним розподілом та розгортанням своїх сил у тилових районах на півдні України через українські удари по російській логістиці. Прес-секретарка Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк заявила 2 грудня, що окупанти намагаються підтягнути підрозділи на сході Херсонської області ближче до лінії фронту в Запорізькій області через активність, що зросла там, але багато підрозділів залишаються на лівому березі Дніпра і в центральній частині Херсонської області. Гуменюк також зазначила, що українські удари по російських тилах на південь від Дніпра ускладнюють розосередження російських сил щодо розосередження резервів із густонаселених районів.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що російські сили, швидше за все, перемістили свої логістичні вузли далі на південь і схід, щоб захистити їх від ударів ЗСУ, і що такі заходи погіршують нестачу російських боєприпасів, яка є основним стримуючим фактором, що не дозволяє військам РФ відновити бойові дії.

Російські війська продовжували завдавати ударів по районах на правому березі Дніпра, включаючи Херсон та його околиці.

ЗСУ продовжували завдавати ударів по військах РФ у тилових районах Запорізької області вздовж найважливіших логістичних ліній, що могло вплинути на їхню здатність утримувати чи обладнати оборонні рубежі. 2 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що 1 грудня внаслідок наших ударів по скупченню російських військ під Каменським було поранено понад 100 людей.

Українські офіційні особи повідомили, що ЗСУ завдали ударів по н.п. Терпіння (на північ від Мелітополя трасою Т401 Мелітополь-Токмак-Пологи) та Якимівка (на південний захід від Мелітополя трасою Е105 Мелітополь-Джанкой), поранивши та вбивши десятки російських солдатів та знищивши 130 одиниць військової техніки.

Окупаційний "голова" Запорізької області Євген Балицький спростував твердження України про виведення російських військ із Пологів та евакуацію цивільних з окупованих районів поблизу лінії фронту. Проте продовжуються українські удари по скупченню військ РФ і військовим об'єктам вздовж найважливіших наземних комунікацій (GLOC), включаючи Пологи 2 грудня, вказують на те, що такі райони залишаються вразливими для українських зусиль з перехоплення і що російські сили, можливо, не зможуть їх захистити, зауважують аналітики.

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що з 27 листопада в результаті ударів ЗСУ було ліквідовано та поранено понад 1200 російських військовослужбовців у Запорізькій області.

Російські сили продовжували звичайний вогонь на захід від Гуляйполя, а також у Дніпропетровській та Миколаївській областях 2 грудня. Російські та українські джерела повідомили, що війська РФ завдали ударів по Запоріжжю та Дніпру. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська завдали удару по Нікополю та Марганцю Дніпропетровської області через Каховське водосховище з боку Енергодару. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що окупанти також обстріляли Очаків Миколаївської області на північ від Кінбурнської коси.