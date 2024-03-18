Бої та "сіра зона". Як просувається рейд добровольців в Росії і де РДК зараз

Бої, "сірі зони"

Згідно з опублікованим повідомленням бійців, бої продовжуються у селищі Тьоткіно Курської області. Сьогодні повстанці оприлюднили кадри знищення там складу БК російської армії.

Тим часом "сіра зона" розширилася на селище Горьківський Бєлгородської області. Вранці, 17 березня Сибірський батальйон повідомив про те, що бійці спільно з ічкерійськими добровольцями зайшли до селища та захопили адмінбудівлю. А через декілька годин повстанці заявили, що населений пункт перейшов під їхній контроль. Інформацію підкріпили відеозаписом.

Як зауважив на своєму Telegram-каналі військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, цей населений пункт знаходиться за півтора кілометра від кордону з Україною і через нього проходять 2 сільські дороги та залізниця.

"На відміну від основного тиску через Козинку у напрямку Грайворон, Горьковський це така собі окрема локація, яка може дозволити в перспективі не лише стати прикордонним плацдармом, а й трампліном до перерізання 14К-4 (автомобільна дорога загального використання регіонального значення Бєлгородської області: Білгород - Грайворон - Козинка - ред.)", - написав експерт.

Крім того, стало відомо, що російські добровольці підняли прапори над селом Козинка в Бєлгородській області. Про що сповістили вчора бійці "Російського добровольчого корпусу" і Сибірського батальйону.

"Обмежена спеціальна операція добровольчих сил на території РФ триває. Прапори Сибірського батальйону та РДК у селі Козинка Російської Федерації", - повідомили російські добровольці, опублікувавши відповідне фото.

Фото: російські повстанці підняли прапори у Козинці Бєлгородської області (фото: t.me/SiberianBattalion)

З огляду на вищезазначене, мапа так званих "сірих зон" у прикордонні РФ продовжує розширюватися. За останній час туди додався населений пункт Горьковський, охопивши площу в 9,84 кв. км. Загалом же ці "сірі зони" в Бєлгородській та Курській областях займають майже 51,64 кв. км. А саме:

Тьоткiно (Курська область) - 11,29 кв. км;

Глотове / Козинка (Бєлгородська область) - 14,88 кв. км;

Горьковський (Бєлгородська область) - 9,84 кв. км

Лозова Рудка (Бєлгородська область) - 0,34 кв. км;

Нехотіївка (Бєлгородська область) - 1,57 кв. км;

Нова Таволжанка (Бєлгородська область) - 13,72 кв. км.

Фото: "сірі зони" в Бєлгородській і Курській областях (DeepStateMap)

Втрати РФ

Також російські добровольці озвучили втрати військ РФ у Курській та Бєлгородській областях з 12 по 18 березня. Зазначено, що в армії РФ убитими 613 військових, а пораненими - 829. В полон взяли 27 росіян. Знищеної техніки - понад 130 одиниць.

Особовий склад:

безповоротні втрати: 613 військовослужбовців

санітарні втрати: 829 військовослужбовців

узято в полон: 27 військовослужбовців

Знищена техніка:

7 танків (у т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)

20 БМП (у т.ч. БМП-2, БМП-3)

6 гаубиць Д-30

4 БТР

4 міномети

2 МТ-12 "Рапіра"

2 2С19 "Мста-С"

2 БПЛА ZALA

1 БМ 21 "Град"

1 СПГ

1 комплекс "Муром"

1 станція РЕБ

1 ретранслятор

2 одиниці броньованих автомобілів техніки

2 одиниці інженерної техніки (екскаватори)

57 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)

Виведена з ладу техніка:

1 танк Т-80ПВМ

1 танк Т-72

1 БМП

1 БМ 21 "Град"

2 МТ-ЛБ

1 Мста-Б

1 ТОС-2

1 БМ 21 "Град"

1 2С1 "Гвоздика"

1 станція РЕБ

1 броньований автомобіль

20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)

"Також знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станцію стільникового зв'язку, міст у населеному пункті Горьковський тощо", - повідомив легіон "Свобода Росії".

Як зауважують в ЛСР, на тлі успішного рейду російських добровольців на територію РФ "найбільшої шкоди зазнав імідж Путіна як фігури, яка нібито може зберігати під контролем ситуацію в країні".

Крім того, сьогодні що бійцям "Сибірського батальйону" вдалось завдавати успішного удару по одному з танків РФ у населеному пункті Замостя.

Своєю чергою в Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили ці дані щодо втрат армії РФ.

"Легіон "Свобода Росії", РДК оголосили про втрати ворога за цей період. Ми можемо їх підтвердити...Це серйозні втрати на ділянці, яка давно оголошена ворогом закритою, "захищеною" і начебто там все мало б бути "гаразд", - повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов в коментарі РБК-Україна на в ефірі телемарафону.

Передісторія

Нагадаємо, рейд "Російського добровольчого корпусу", легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону на прикордонних з Україною територіях РФ почався 12 березня. Це автономні загони антипутінськи налаштованих російських громадян, що воюють проти РФ на боці України.

Під час фактично тижневих боїв деякі території у прикордонні РФ контролюють повстанці. Крім того, у Курській та Бєлгородській областях повстанці час від часу оголошують гуманітарні коридори для евакуації населення.

Тим часом місто Бєлгород фактично перестало нормально функціонувати. Через постійні обстріли там закриваються ТРЦ та кафе, постійно лунають вибухи, а школи вже перевели тимчасово на дистанційку.

Наразі ситуація продовжує динамічно розвиватись. Добровольці кажуть, що не мають наміру зупинятися.

Як зауважив голова української розвідки Кирило Буданов, операція РДК, ЛСР та Сибірського батальна у російському прикордонні лише початок їх боротьби за свою країну.

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