Бои и "серая зона". Как продвигается рейд добровольцев в России и где РДК сейчас

Рейд российских добровольцев в Белгородской и Курской областях длиться уже 7-й день. Повстанцы ведут бои, нанося потери путинскому войску и расширяя "серую зону" в приграничье РФ. Это сопровождается налетами дронов и обстрелами.
О том, как продвигается рейд в Белгородской и Курской областях и что там происходит - читайте в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались Telegram-каналы легиона "Свобода России", Сибирского батальона, "Русского добровольческого корпуса", а также заявление представителя ГУР МО Андрея Юсова и другие данные из открытых источников.
Согласно опубликованному сообщению бойцов, бои продолжаются в поселке Теткино Курской области. Сегодня повстанцы обнародовали кадры уничтожения состава БК российской армии.
Тем временем "серая зона" расширилась на поселок Горьковской Белгородской области. Утром, 17 марта, Сибирский батальон сообщил о том, что бойцы совместно с ичкерийскими добровольцами зашли в поселок и захватили админздание. Через несколько часов повстанцы заявили, что населенный пункт перешел под их контроль. Информацию подкрепили видеозаписью.
Как отметил на своем Telegram-канале военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, этот населенный пункт находится в полутора километрах от границы с Украиной и через него проходят 2 сельских дороги и железная дорога.
"В отличие от основного давления через Козинку в направлении Грайворон, Горьковский это некая отдельная локация, которая может позволить в перспективе не только стать пограничным плацдармом, но и трамплином к перерезанию 14К-4 (автомобильная дорога общего использования регионального значения Белгородской области: Белгород - Грайворон - Козинка - ред.)", - написал эксперт.
Кроме того, стало известно, что добровольцы подняли флаги над селом Козинка в Белгородской области. О чем известили вчера бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Сибирского батальона.
"Ограниченная специальная операция добровольческих сил на территории РФ продолжается. Флаги Сибирского батальона и РДК в селе Козинка Российской Федерации", - сообщили российские добровольцы, опубликовав соответствующее фото.
Фото: российские повстанцы подняли флаги в Козинце Белгородской области (фото: t.me/SiberianBattalion)
Учитывая вышесказанное, карта так называемых "серых зон" в приграничных РФ продолжает расширяться. За последнее время туда добавился населенный пункт Горьковский, охватив площадь в 9,84 кв. км. В целом же эти "серые зоны" в Белгородской и Курской областях занимают 51,64 кв. км. А именно:
Фото: "серые зоны" в Белгородской и Курской областях (DeepStateMap)
Также российские добровольцы озвучили потери войск РФ в Курской и Белгородской областях с 12 по 18 марта. Отмечено, что в армии РФ убитыми 613 военных, а ранеными - 829. В плен взяли 27 россиян. Уничтоженной техники - более 130 единиц.
Личный состав:
Уничтоженная техника:
Выведенная из строя техника:
"Также уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в населенном пункте Горьковский и т.д.", - сообщил легион "Свобода России".
Как отмечают в ЛСР, на фоне успешного рейда российских добровольцев на территорию РФ "наибольший ущерб понес имидж Путина как фигуры, которая якобы может сохранять под контролем ситуацию в стране".
Кроме того, сегодня бойцам "Сибирского батальона" удалось наносить успешный удар по одному из танков РФ в населенном пункте Замостье.
В свою очередь в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили данные по потерям армии РФ.
"Легион "Свобода России", РДК объявили о потерях врага за этот период. Мы можем их подтвердить... Это серьезные потери на участке, который давно объявлен врагом закрытым, "защищенным" и якобы там все должно быть "хорошо" , - сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина в эфире телемарафона.
Напомним, рейд "Русского добровольческого корпуса", легиона "Свобода России" и Сибирского батальона на приграничных с Украиной территориях РФ начался 12 марта. Это автономные отряды антипутински настроенных российских граждан, воюющих против РФ на стороне Украины.
В ходе фактически недельных боев некоторые территории в пограничных РФ контролируют повстанцы. Кроме того, в Курской и Белгородской областях повстанцы время от времени объявляют гуманитарные коридоры для эвакуации населения.
Между тем, город Белгород фактически перестал нормально функционировать. Из-за постоянных обстрелов там закрываются ТРЦ и кафе, постоянно раздаются взрывы, а школы уже перевели временно на дистанционку.
В настоящее время ситуация продолжает динамично развиваться. Добровольцы говорят, что не намерены останавливаться.
Как отметил глава украинской разведки Кирилл Буданов, операция РДК, ЛСР и Сибирского батальона в российском пограничном только начало их борьбы за свою страну.
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