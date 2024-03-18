Бои и "серая зона". Как продвигается рейд добровольцев в России и где РДК сейчас

Бои, "серые зоны"

Согласно опубликованному сообщению бойцов, бои продолжаются в поселке Теткино Курской области. Сегодня повстанцы обнародовали кадры уничтожения состава БК российской армии.

Тем временем "серая зона" расширилась на поселок Горьковской Белгородской области. Утром, 17 марта, Сибирский батальон сообщил о том, что бойцы совместно с ичкерийскими добровольцами зашли в поселок и захватили админздание. Через несколько часов повстанцы заявили, что населенный пункт перешел под их контроль. Информацию подкрепили видеозаписью.

Как отметил на своем Telegram-канале военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, этот населенный пункт находится в полутора километрах от границы с Украиной и через него проходят 2 сельских дороги и железная дорога.

"В отличие от основного давления через Козинку в направлении Грайворон, Горьковский это некая отдельная локация, которая может позволить в перспективе не только стать пограничным плацдармом, но и трамплином к перерезанию 14К-4 (автомобильная дорога общего использования регионального значения Белгородской области: Белгород - Грайворон - Козинка - ред.)", - написал эксперт.

Кроме того, стало известно, что добровольцы подняли флаги над селом Козинка в Белгородской области. О чем известили вчера бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Сибирского батальона.

"Ограниченная специальная операция добровольческих сил на территории РФ продолжается. Флаги Сибирского батальона и РДК в селе Козинка Российской Федерации", - сообщили российские добровольцы, опубликовав соответствующее фото.

Фото: российские повстанцы подняли флаги в Козинце Белгородской области (фото: t.me/SiberianBattalion)

Учитывая вышесказанное, карта так называемых "серых зон" в приграничных РФ продолжает расширяться. За последнее время туда добавился населенный пункт Горьковский, охватив площадь в 9,84 кв. км. В целом же эти "серые зоны" в Белгородской и Курской областях занимают 51,64 кв. км. А именно:

Теткино (Курская область) - 11,29 кв. км;

Глотовое/Козинка (Белгородская область) - 14,88 кв. км;

Горьковский (Белгородская область) - 9,84 кв. км

Лозовая Рудка (Белгородская область) - 0,34 кв. км;

Нехотеевка (Белгородская область) - 1,57 кв. км;

Новая Таволжанка (Белгородская область) - 13,72 кв. км.

Фото: "серые зоны" в Белгородской и Курской областях (DeepStateMap)

Потери РФ

Также российские добровольцы озвучили потери войск РФ в Курской и Белгородской областях с 12 по 18 марта. Отмечено, что в армии РФ убитыми 613 военных, а ранеными - 829. В плен взяли 27 россиян. Уничтоженной техники - более 130 единиц.

Личный состав:

безвозвратные потери: 613 военнослужащих

санитарные потери: 829 военнослужащих

взято в плен: 27 военнослужащих

Уничтоженная техника:

7 танков (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)

20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3)

6 гаубиц Д-30

4 БТР

4 миномета

2 МТ-12 "Рапира"

2 2С19 "Мста-С"

2 БПЛА ZALA

1 БМ 21 "Град"

1 СПГ

1 комплекс "Муром"

1 станция РЭБ

1 ретранслятор

2 единицы бронированных автомобилей техники

2 единицы инженерной техники (экскаваторы)

57 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)

Выведенная из строя техника:

1 танк Т-80ПВМ

1 танк Т-72

1 БМП

1 БМ 21 "Град"

2 МТ-ЛБ

1 Мста-Б

1 ТОС-2

1 БМ 21 "Град"

1 2С1 "Гвоздика"

1 станция РЭБ

1 бронированный автомобиль

20 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)

"Также уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в населенном пункте Горьковский и т.д.", - сообщил легион "Свобода России".

Как отмечают в ЛСР, на фоне успешного рейда российских добровольцев на территорию РФ "наибольший ущерб понес имидж Путина как фигуры, которая якобы может сохранять под контролем ситуацию в стране".

Кроме того, сегодня бойцам "Сибирского батальона" удалось наносить успешный удар по одному из танков РФ в населенном пункте Замостье.

В свою очередь в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили данные по потерям армии РФ.

"Легион "Свобода России", РДК объявили о потерях врага за этот период. Мы можем их подтвердить... Это серьезные потери на участке, который давно объявлен врагом закрытым, "защищенным" и якобы там все должно быть "хорошо" , - сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина в эфире телемарафона.

Предыстория

Напомним, рейд "Русского добровольческого корпуса", легиона "Свобода России" и Сибирского батальона на приграничных с Украиной территориях РФ начался 12 марта. Это автономные отряды антипутински настроенных российских граждан, воюющих против РФ на стороне Украины.

В ходе фактически недельных боев некоторые территории в пограничных РФ контролируют повстанцы. Кроме того, в Курской и Белгородской областях повстанцы время от времени объявляют гуманитарные коридоры для эвакуации населения.

Между тем, город Белгород фактически перестал нормально функционировать. Из-за постоянных обстрелов там закрываются ТРЦ и кафе, постоянно раздаются взрывы, а школы уже перевели временно на дистанционку.

В настоящее время ситуация продолжает динамично развиваться. Добровольцы говорят, что не намерены останавливаться.

Как отметил глава украинской разведки Кирилл Буданов, операция РДК, ЛСР и Сибирского батальона в российском пограничном только начало их борьбы за свою страну.

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