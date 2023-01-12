Бої у Соледарі та посилення ЗСУ: Зеленський провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні, 12 січня, засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому обговорювалися бої у Соледарі, а також посилення українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram .

"Провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили ситуацію з основних напрямків фронту. Окрему увагу було приділено боям у Бахмуті та Соледарі. Наголошую: підрозділи, які захищають ці міста, будуть забезпечуватись боєприпасами та всім необхідним оперативно та безперебійно", - написав Зеленський.

Також він зазначив, що під час Ставки порушувалося питання посилення українських військових за допомогою техніки та зброї, які передають партнери нашої країни.