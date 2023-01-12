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Бої у Соледарі та посилення ЗСУ: Зеленський провів засідання Ставки

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні, 12 січня, засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому обговорювалися бої у Соледарі, а також посилення українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram.

"Провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили ситуацію з основних напрямків фронту. Окрему увагу було приділено боям у Бахмуті та Соледарі. Наголошую: підрозділи, які захищають ці міста, будуть забезпечуватись боєприпасами та всім необхідним оперативно та безперебійно", - написав Зеленський.

Також він зазначив, що під час Ставки порушувалося питання посилення українських військових за допомогою техніки та зброї, які передають партнери нашої країни.

Нагадаємо, раніше спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що в Соледарі тривають запеклі бої. При цьому росіянам не вдається прорвати оборону ЗСУ.

Також ми писали професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ ім. Сагайдачного Андрій Харук у коментарі РБК-Україна пояснив активні атаки росіян навколо Соледара.

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