Бои в Соледаре и усиление ВСУ: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня, 12 января, заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсуждались бои в Соледаре, а также усиление украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
"Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили ситуацию по основным направлениям фронта. Отдельное внимание было уделено боям в Бахмуте и Соледаре. Подчеркиваю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно", - написал Зеленский.
Также он отметил, что в ходе Ставки поднимался вопрос усиления украинских военных при помощи техники и оружия, которые передают партнеры нашей страны.
Напомним, ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что в Соледаре продолжаются ожесточенные бои. При этом россиянам не удается прорвать оборону ВСУ.
Также мы писали, что профессор кафедры гуманитарных наук Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного Андрей Харук в комментарии РБК-Украина объяснил активные атаки россиян вокруг Соледара.
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