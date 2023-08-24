Бої на півдні України. ЗСУ "відмінусували" 234 окупантів та знищили пункт управління РФ

Протягом останньої доби загарбники на Таврійському напрямку завдали 6 ракетних та 12 авіаційних ударів, а також 639 разів обстріляли населені пункти та позиції захисників з танків, реактивних систем залпового вогню і ствольної артилерії.

Авдіївський напрямок. Захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Під удар ворога потрапили 15 населених пунктів.

Мар'їнський напрямок. ЗСУ стримують наступ окупантів в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Шахтарський напрямок. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, у районі Благодатного російська авіація завдала удару.

Запорізький напрямок. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Малої Токмачки. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

За даними Сил оборони, у тимчасово окупованому Мелітополі загарбники облаштували польовий госпіталь на території санаторію. Там перебувають близько сотні поранених окупантів.

Підрозділи ракетних військ та артилеристи ЗСУ за добу виконали 1328 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали 234 особи (безповоротні - 62, поранені - 171). Також знищено 24 одиниці ворожої техніки, три склади боєприпасів та пункт управління ворога.

Втрати армії РФ

З початку загарбницької війни Міноборони РФ приховує справжні втрати своєї армії. Також невідомі втрати ворожих військових формувань, зокрема приватних військових компаній.

При цьому російські опозиційні журналісти змогли підтвердити поіменний список кількох тисяч росіян, які загинули на війні проти України.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила на війні проти України десятки тисяч одиниць техніки та понад 259 тисяч військових. ЗСУ за минулу добу знищили ще 340 окупантів.

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