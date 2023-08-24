Бои на юге Украины. ВСУ "отминусовали" 234 оккупантов и уничтожили пункт управления РФ

За последние сутки захватчики на Таврическом направлении нанесли 6 ракетных и 12 авиационных ударов, а также 639 раз обстреляли населенные пункты и позиции защитников из танков, реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.

Авдеевское направление. Защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Под удар врага попали 15 населенных пунктов.

Марьинское направление. ВСУ сдерживают наступление оккупантов в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Шахтерское направление. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в районе Благодатного российская авиация нанесла удар.

Запорожское направление. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмачки. От артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

По данным Сил обороны, во временно оккупированном Мелитополе захватчики обустроили полевой госпиталь на территории санатория. Там находятся около сотни раненых оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллеристы ВСУ в сутки выполнили 1328 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили 234 человека (безвозвратные - 62, раненые - 171). Также уничтожены 24 единицы вражеской техники, три склада боеприпасов и пункт управления врага.

Утраты армии РФ

С начала захватнической войны Минобороны РФ скрывает настоящие потери своей армии. Также неизвестны потери вражеских военных формирований, в том числе частных военных компаний.

При этом российские оппозиционные журналисты смогли подтвердить поименный список нескольких тысяч россиян, погибших на войне против Украины.

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на войне против Украины десятки тысяч единиц техники и более 259 тысяч военных. ВСУ за минувшие сутки уничтожили еще 340 оккупантов.

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